വിശാഖപട്ടണം: വിശാഖപട്ടണത്ത് വിഷവാതക ദുരന്തമുണ്ടായത് ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് അടച്ചുപൂട്ടിയ പ്ലാന്റ് 40 ദിവസത്തിന് ശേഷം തുറന്നപ്പോള്‍. വിശാഖപട്ടണത്തെ വെങ്കടപുരത്തെ എല്‍ജി പോളിമറില്‍ നിന്നാണ് വാതക ചോര്‍ച്ചയുണ്ടാത്. പുലര്‍ച്ചെ 2.30 ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം. ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് പൂട്ടിയിരുന്ന പ്ലാന്റ് ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചയോടെ തൊഴിലാളികളെത്തി തുറന്നു. ഉടന്‍ തന്നെ ഗ്യാസ് ചേംബറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ അനിയന്ത്രിതമായ പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടാകുകയും ചോര്‍ച്ച സംഭവിക്കുകയുമായിരുന്നു. സ്പ്രേ ചെയ്ത് വാതകം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള പ്രാരംഭ ശ്രമങ്ങള്‍ ഫലമുണ്ടായില്ലെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ വി.വിനയ് ചന്ദ് പറഞ്ഞു.

ചോര്‍ച്ച വെങ്കടപുരത്തും ഗോപാലപട്ടണത്തെ മറ്റ് അഞ്ച് ഗ്രാമങ്ങളിലും പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിന്ന നില്‍പ്പിലാണ് ആളുകള്‍ വിഷവാതകം ശ്വസിച്ച് കുഴഞ്ഞ് വീഴുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങളേയും കൊണ്ട് അമ്മമാര്‍ നിലവിളിച്ചോടി. സമീപത്തെ പശുക്കളും നായകളും വായില്‍ നിന്ന് നുരവന്ന് ചത്തു. പുലര്‍ച്ച തന്നെ തലവേദന ഛര്‍ദ്ദി, ശ്വസന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ ഗ്രാമീണര്‍ക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. വാതകത്തിന്റെ ഗന്ധത്തിലാണ് പലരും ഉറക്കമുണര്‍ന്നത്. വീടിന് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയപ്പോള്‍ മുഴുവന്‍ പുക നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഗ്രാമീണര്‍ പറഞ്ഞു. കണ്ണുകള്‍ തുറക്കാന്‍ പറ്റാത്ത എരിച്ചില്‍. ശ്വാസമെടുക്കുമ്പോഴും പ്രശ്‌നങ്ങളെന്നും ഒരു നാട്ടുകാരന്‍ പറഞ്ഞു.

സമീപത്തെ ഗ്രാമവാസികളെയെല്ലാം ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് വാഹനങ്ങളില്‍ അനൗണ്‍സ്‌മെന്റ് നടത്തിയാണ് ആളുകളോട് ഒഴിഞ്ഞ്‌പോകാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ആളുകളെ ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബസുകളും മറ്റും ഏര്‍പ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ ഏഴ് മരിച്ചെന്നാണ് അനൗദ്യോഗിക റിപ്പോര്‍ട്ട്. മുന്നൂറോളം പേരെ ആശുപത്രിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

CM @ysjagan enquired about the #gasleakage in #Vishakapatnam & directed officials to take every possible step to save lives. Due to a massive gas leak from LG Polymers plant in Venkatapuram created panic in wee hours today where many fell ill & being treated at KGH #VizagGasLeak pic.twitter.com/9wP1v8ePor