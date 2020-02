ന്യൂഡല്‍ഹി: ചൈനയിലെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ നിയന്ത്രണവിധേയമായതായി ഇന്ത്യയിലെ ചൈനീസ് സ്ഥാനപതി സണ്‍ വെയ്‌ദോങ്. ഫെബ്രുവരി 17 വരെയുള്ള കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം ഹുബെയ് പ്രവിശ്യയ്ക്ക് പുറത്ത് ചൈനയിലുടനീളം പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ എണ്ണം വലിയതോതില്‍ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇവിടങ്ങളില്‍ പുതിയ കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത് 50 ശതമാനത്തോളം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹുബെയ്, വുഹാന്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രോഗം ഭേദമാകുന്ന കാര്യത്തിലും പുരോഗതിയുണ്ട്. 1.3 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് രോഗമുക്തി നേടുന്നതിന്റെ നിരക്ക് 8.2 ശതമാനമായി ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ടെന്നും കണക്കുകള്‍ സഹിതം സണ്‍ വെയ്‌ദോങ് പറഞ്ഞു.

വൈറസ് ബാധ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നതിനേപ്പറ്റി കൃത്യമായ ധാരണ ഇതുവരെ ഞങ്ങള്‍ക്കില്ല. വൈറസ് മനുഷ്യനിര്‍മിതമല്ല, അത് പ്രകൃതിയില്‍ തന്നെയുള്ളതാണ്. വൈറസ് ബാധ ഭീകരമാണെങ്കിലും അതിനേക്കാള്‍ ഭീകരമാണ് പരക്കുന്ന കിംവദന്തികള്‍. - അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു

പകര്‍ച്ച വ്യാധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയും ചൈനയും നിരന്തരം വിവരങ്ങള്‍ കൈമാറുന്നുണ്ട്. രോഗവ്യാപനത്തെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ നടത്തുന്ന പരിശ്രമങ്ങളില്‍ ഐക്യദാര്‍ഢ്യം അറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റിന് അടുത്തിടെയാണ് കത്തയച്ചത്. നിലവിലെ വെല്ലുവിളി നേരിടാന്‍ ചൈനയ്‌ക്കൊപ്പം നില്‍ക്കുമെന്നും ആവുന്ന സഹായം നല്‍കാനുമുള്ള സന്നദ്ധത ഇന്ത്യ അറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ടെന്ന് ചൈനീസ് സ്ഥാനപതി പറഞ്ഞു.

പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സുഹൃത്തുക്കള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ച അനുകമ്പ തന്നെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചൈനീസ് ജനതയുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി വലിയ സംഭാവനകള്‍ നല്‍കിയ ഡോ. കോട്‌നിസിന്റെ കാലത്തേപ്പറ്റി ഇവയെല്ലാം എന്നെ ഓര്‍മപ്പെടുത്തിയെന്നും സണ്‍ വെയ്‌ദോങ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

2003ല്‍ സാര്‍സ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ചിലകാര്യങ്ങള്‍ നേരിട്ട് സാക്ഷിയാകാന്‍ എനിക്ക് സാധിച്ചു. പകര്‍ച്ച വ്യാധിയുടെ സമയത്ത് ഷാങ്ഹായ് സന്ദര്‍ശിച്ച അന്നത്തെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ജോര്‍ജ് ഫെര്‍ണാണ്ടസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിനിധി സംഘത്തെ സ്വീകരിക്കാന്‍ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു- സെണ്‍ വെയ്‌ദോങ് പറഞ്ഞു.

