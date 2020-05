ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണവൈറസ് ഒരു ലബോറട്ടറിയില്‍ നിന്നുള്ളതാണെന്നും പ്രകൃതിയില്‍ നിന്നുള്ളതല്ലെന്നും കേന്ദ്ര മന്ത്രി നിതിന്‍ ഗഡ്കരി. ആദ്യമായിട്ടാണ് രാജ്യത്തെ ഒരു പ്രമുഖ നേതാവ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവന നടത്തുന്നത്. എന്‍.ഡി.ടി.വിക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഗഡ്കരിയുടെ പ്രതികരണം. സമാനമായ ആരോപണം നേരത്തെ ചൈനക്കെതിരെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

'കൊറോണയ്‌ക്കൊപ്പം ജീവിക്കാനുള്ള കല നമ്മള്‍ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം. ഇതൊരു പ്രകൃതി വൈറസല്ല. കൃത്രിമ വൈറസാണിത്, ലബോറട്ടറിയില്‍ നിന്നുള്ളവൈറസാണിത്. രാജ്യങ്ങള്‍ വാക്‌സിന്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ പാടുപെടുകയാണ്. വാക്‌സിന്‍ കണ്ടെത്തിയാല്‍ ഭയം ലഘൂകരിക്കാനും പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാനും കഴിയും'നിതിന്‍ ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു.

അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള പ്രശ്‌നമാണ് കൊറോണവൈറസ് മഹാമാരി. സര്‍ക്കാര്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്‌നം നേരിടുന്നതും ഇതാദ്യമാണ്. കുടിയേറ്റക്കാര്‍ക്ക് വേണ്ടി സര്‍ക്കാര്‍ മികച്ച തീരുമാനങ്ങള്‍ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അഭിമുഖത്തിനിടെ പറഞ്ഞു.

