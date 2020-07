ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് പ്രതിരോധ രംഗത്ത് കൈകോര്‍ത്ത് ഇന്ത്യയും ഇസ്രയേലും. കൊറോണ വൈറസ് ബാധ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ അവസാന ഘട്ടത്തില്‍ എത്തിക്കുന്നതിനായി ഇസ്രേയേലില്‍നിന്നുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സംഘം ഉടന്‍ ഡല്‍ഹിയിലെത്തും.

സ്രവ സാമ്പിളുകള്‍ ശേഖരിച്ച് മിനിട്ടുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ കോവിഡ് ബാധ തിരിച്ചറിയുന്ന രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളാണ് സംയുക്തമായി വികസിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരാളുടെ ശബ്ദത്തില്‍നിന്ന് കോവിഡ് ബാധ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തില്‍തന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയും റേഡിയോ തരംഗങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഉപകരണവും വികസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇവയുടെ ആദ്യഘട്ട പരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഇസ്രയേലിലാണ് നടന്നത്. അവസാനഘട്ട പരീക്ഷണമാണ് ഇന്ത്യയില്‍ നടത്തുന്നത്. 30 സെക്കന്റിനുള്ളില്‍ പരിശോധനാഫലം നല്‍കുന്ന റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റിങ് സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഇവയില്‍ പ്രധാനം. വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ അടക്കം ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. നിര്‍മിതബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാണ് ശബ്ദപരിശോധനയിലൂടെ വ്യക്തി കോവിഡ് വൈറസ് ബാധയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിലാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്. സെല്‍ഫോണിലൂടെയും പരിശോധന നടത്താം എന്നതാണ് സവിശേഷത. ബ്രീത്ത് അനലൈസര്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ശ്വാസത്തിലെ വൈറസ് സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിന്നത്.

ഇവയുടെ കാര്യക്ഷമത പരിശോധിക്കാന്‍ 4000 മുതല്‍ 5000 വരെ പരിശോധനകള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നടത്താനാണ് നീക്കം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് (ഡിഫന്‍സ് റിസര്‍ച്ച് ആന്‍ഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍), പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സയന്റിഫിക് അഡൈ്വസര്‍ കെ. വിജയ് രാഘവന്‍ എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഇസ്രയേല്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയ സംഘവും ആര്‍ ആന്‍ഡ് ഡി വിഭാഗവുമാണ് പ്രത്യേക വിമാനത്തില്‍ ടെല്‍ അവീവില്‍നിന്ന് ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ എത്തുന്നത്.

ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള സംഘത്തെ നയിക്കുന്നതില്‍ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് രാജ്യത്തെ ഇസ്രയേല്‍ സ്ഥാനപതി റോണ്‍ മല്‍ക്ക പറഞ്ഞു. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇസ്രയേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവുമായി ജൂണില്‍ ഫോണ്‍ സംഭാഷണം നടത്തിയിരുന്നു. രോഗവ്യാപനം തടയല്‍, പരിശോധന, വാക്‌സിന്‍ വികസിപ്പിക്കള്‍ എന്നീ മേഖലകളില്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ സഹകരിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി നേതാക്കള്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്തിരുന്നു.

കടപ്പാട് -Hindustantimes

Content Highlights: Virus detection from voice; India and Israel to finalise technology