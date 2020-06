ഭോപ്പാല്‍:ഒരു കൈയില്‍ തോക്കും മറുകൈയില്‍ പാലുമായി സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്ന് നീങ്ങിത്തുടങ്ങിയ തീവണ്ടിക്ക് പിറകേ ഓടുന്ന ആര്‍പിഎഫ് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ ഇന്ദര്‍ യാദവിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമാവുകയാണ്. തീവണ്ടിയിലുള്ള നാലു മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടിക്കു വേണ്ടി അമ്മ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് പാല്‍ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയ യാദവ് പാലുമായി എത്തുമ്പോഴേക്കും വണ്ടി പുറപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് ട്രെയിന് പിറകേ പാലുമായി ഇന്ദര്‍ ഓടിയത്.

ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഗൊരഖ്പൂരിലേക്കുള്ള ട്രെയിനിലെ യാത്രക്കാരായിരുന്നു ഷാഫിയ ഹാഷ്മിയും മകളും. യാത്രക്കിടയില്‍ കുഞ്ഞിന് പാല്‍ കണ്ടെത്താന്‍ ഷാഫിയയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ല. ട്രെയിന്‍ ഭോപ്പാല്‍ സ്റ്റേഷനില്‍ നിര്‍ത്തിയപ്പോള്‍ ഷാഫിയ സ്റ്റേഷനിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ആര്‍പിഎഫ് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ ഇന്ദര്‍ യാദവിന്റെ സഹായം തേടി.

യാദവ് പാലുമായി തിരികെ വരുമ്പോഴേക്കും തീവണ്ടി പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു. താന്‍ വൈകിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടെ യാദവ് ഓടുന്ന ട്രെയിനിന് പിറകേ ഓടി കുഞ്ഞിന് പാല്‍ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

ഒരു കൈയില്‍ സര്‍വീസ് റൈഫിളും മറുകൈയില്‍ കുഞ്ഞിനുള്ള പാലുമായി ഓടുന്ന യാദവിന്റെ ദൃശ്യം റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനിലുള്ള സിസിടിവിയില്‍ പതിഞ്ഞിരുന്നു. ആര്‍പിഎഫ് കോണ്‍സ്റ്റബിളിന്റെ സന്ദര്‍ഭോചിതമായ പ്രവൃത്തി വാര്‍ത്തയായതോടെ റെയില്‍വേ മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയല്‍ ഉള്‍പ്പടെ നിരവധിപേര്‍ യാദവിനെ അഭിനന്ദിച്ചു. കുഞ്ഞിന് പാല്‍ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ട്രെയിന് പിറകേ ഓടി തന്റെ ജോലിയുടെ അനുകരണനീയമായ ഒരു മാതൃകയാണ് ഇന്ദര്‍ യാദവ് സമൂഹത്തിന് കാണിച്ചുകൊടുത്തതെന്ന് റെയില്‍വേ മന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. യാദവിന് റെയില്‍വേ മന്ത്രി ക്യാഷ് അവാര്‍ഡും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

RPF constable posted at Bhopal station turned a savior by providing milk to a 4 month old kid travelling to Gorakhpur. Inder sprinted on the platform holding his service rifle in one hand and the milk packet delivered to Saifia @rpfcr @RailMinIndia @PiyushGoyal @ndtvindia @ndtv pic.twitter.com/OKuKtPbWop