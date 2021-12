ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഹരിദ്വാറില്‍ ധര്‍മ്മ സന്‍ദസ് എന്ന പേരില്‍ നടന്ന മതസമ്മേളനത്തില്‍ കടുത്ത വിദ്വേഷ പ്രസംഗം. മുസ്ലിം വംശഹത്യക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്തും ഹിന്ദുരാജ്യത്തിനായി പ്രതിജ്ഞയെടുത്തുമുള്ള സമ്മേളനത്തിന്റെ വീഡിയോകള്‍ പ്രചരിച്ചതോടെ വ്യാപക പ്രതിഷേധമുയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.

സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടും വിദ്വേഷപ്രസംഗം നടത്തിയവര്‍ക്കെതിരെ യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പ്രസംഗം നടത്തിയവര്‍ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല. ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരാണ് പ്രാസംഗികര്‍ എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ഇതുവരെ പരാതിയൊന്നും ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ് കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്യാത്തതെന്നും പോലീസ് സ്ഥിതിഗതികള്‍ നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണെന്നും ഹരിദ്വാര്‍ എസ്പി സ്വതന്ത്രകുമാര്‍ സിങ് പറഞ്ഞു.

വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങളില്‍ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് മുന്‍ സൈനികമേധാവിമാരും സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തകരും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും വിവരാവകാശ പ്രവര്‍ത്തകനുമായ സാകേത് ഗോഖലെ പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ത്രിദിന സമ്മേളനം സമാപിച്ചത്.

വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങള്‍ നടത്തി ആക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചതിന് മുന്‍പ് ആരോപണ വിധേയനായ യതി നരംസിംഹാനന്ദാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഹിന്ദുരക്ഷാ സേനയുടെ പ്രബോധാനന്ദ ഗിരി, ബിജെപി വനിതാ വിഭാഗം നേതാവ് ഉദിത ത്യാഗി, വിദ്വേഷ പ്രസംഗ കേസില്‍ ജാമ്യത്തില്‍ കഴിയുന്ന ബിജെപി നേതാവ് അശ്വിനി ഉപാധ്യായ എന്നിവരാണ് സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവരെന്ന് സാകേത് ഗോഖലെയുടെ പരാതിയില്‍ പറയുന്നു.

ഹിന്ദുക്കള്‍ ആയുധമെടുക്കണമെന്ന് പ്രബോധാനന്ദ ഗിരിയുടെ പുറത്തുവന്ന ഒരു വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നു. 'പറഞ്ഞതില്‍ തെറ്റില്ല, പോലീസിനെ ഭയമില്ല. പറഞ്ഞതില്‍ ഉറച്ച് നില്‍ക്കുന്നു' വെന്ന് പ്രതികരണം ആരാഞ്ഞപ്പോള്‍ എന്‍ഡിടിവിയോട് പ്രബോധാനന്ദ ഗിരി പ്രതികരിച്ചു.

ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ബിജെപി നേതാക്കള്‍ക്കൊപ്പം ഇയാള്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഫോട്ടോയും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫോട്ടോയില്‍ ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്‌കര്‍ ധാമി ഇയാളുടെ പാദങ്ങളില്‍ സ്പര്‍ശിക്കുന്നതായി കാണാം. ഒന്നുകില്‍ മരിക്കാന്‍ തയ്യാറെടുക്കണം, അല്ലെങ്കില്‍ കൊല്ലാന്‍ തയ്യാറാകണം എന്നതടക്കമുള്ള ആഹ്വാനങ്ങളാണ് പരിപാടിയില്‍ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.

I've filed a complaint with SHO, Jwalapur PS in Haridwar against the #HaridwarHateAssembly conducted from 17th-20th December at Ved Niketan Dham.



Failing the registration of an FIR against the organizers & speakers in 24 hrs, a plaint shall be made to the Judicial Magistrate. https://t.co/hnUdNiurve pic.twitter.com/Xgv6FCu3ZM