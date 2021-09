അഗര്‍ത്തല: ത്രിപുരയില്‍ സി.പി.എം.- ബി.ജെ.പി. പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടല്‍. ബുധനാഴ്ച സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിവിധഭാഗങ്ങളില്‍ ഇരുകൂട്ടരും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായി. തിങ്കളാഴ്ച മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രി മണിക് സര്‍ക്കാരിന്റെ റാലി ധന്‍പുറില്‍ നടന്നിരുന്നു. ഇതിനിടെ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതായി ബി.ജെ.പി. ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയും പ്രതിഷേധിക്കാന്‍ തെരുവിലിറങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സംഘര്‍ഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്.

അതേസമയം, ഗോമതി ജില്ലയിലെ ഉദയ്പുറില്‍ സംഘര്‍ഷം ആരംഭിച്ചത് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ. പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പ്രകടനത്തിനിടെ ബി.ജെ.പി. പ്രവര്‍ത്തകരെ ആക്രമിച്ചതിനെ തുടർന്നാണെന്ന് ബിജെപി ആരോപിക്കുന്നു. ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ. പ്രകടനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍, സമീപത്തുകൂടി പോവുകയായിരുന്ന ബി.ജെ.പി. പ്രവര്‍ത്തകരെ ആക്രമിക്കുകയും പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയതു. തുടര്‍ന്ന് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ബി.ജെ.പി. പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ. പ്രകടനത്തിനു നേര്‍ക്ക് ആക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നെന്നാണ് ആരോപണം.

