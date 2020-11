ലഖ്‌നൗ: അമ്പതോളം കുട്ടികളെ ലൈംഗികചൂഷണത്തിന് വിധേയനാക്കിയ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് ജലസേചന വകുപ്പിലെ ജൂനിയര്‍ എന്‍ജിനീയറെ സി.ബി.ഐ. അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അഞ്ചുമുതല്‍ 16 വയസ്സുവരെ പ്രായമുളള കുട്ടികളെയാണ് കഴിഞ്ഞ 10 വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ ഇയാള്‍ പീഡിപ്പിച്ചതെന്ന് സി.ബി.ഐ.ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു.

ഇയാള്‍ ഓണ്‍ലൈനിലൂടെ വീഡിയോകളും ഫോട്ടോകളും വിറ്റിരുന്നതായും ആരോപണമുണ്ട്. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ചിത്രകൂട്, ഹമിര്‍പുര്‍, ബാംന്ദാ എന്നീ മൂന്നുജില്ലകളിലെ കുട്ടികളാണ് ഇയാളുടെ പീഡനത്തിന് ഇരയായത്.

ഇയാളെ ബാംന്ദയില്‍ നിന്നാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വൈകാതെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കും.

Content Highlights: Violence against Children, CBI arrests UP Engineer for sexual abuse case