ഛണ്ഡീഗഢ്: പഞ്ചാബിലെ ആദ്യ വനിതാ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി വിനി മഹാജന്‍ ചുമതലയേറ്റു. ഇനി പഞ്ചാബ് സിവില്‍-പോലീസ് ഭരണത്തിന് ഐഎഎസ്-ഐപിഎസ് ദമ്പതിമാര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കും. വിനി മഹാജന്റെ ഭര്‍ത്താവ് ദിന്‍കര്‍ ഗുപ്തയാണ്‌ സംസ്ഥാന ഡിജിപി.

1987 ബാച്ച് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായ വിനി മഹാജന്‍ കരണ്‍ അവ്താര്‍ സിങിന് പകരമാണ്‌ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി ചുമതലയേറ്റത്‌. കരണ്‍ അവ്താര്‍ സിങിനെ സ്‌പെഷ്യല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായും അമരീന്ദര്‍ സിങ് സര്‍ക്കാര്‍ നിയമിച്ചു.

എക്‌സൈസ് നയം സംബന്ധിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് മന്ത്രിമാരുമായി ഭിന്നതയുണ്ടായിരുന്ന കരണ്‍ അവ്താര്‍ സിങിനെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാന്‍ അമരീന്ദ്രര്‍ സിങിന് മേല്‍ സമ്മര്‍ദ്ദമുണ്ടായിരുന്നു.

വിനി മഹാജന്‍ 2005-12 കാലഘട്ടത്തില്‍ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിന്റെ ഓഫീസില്‍ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധനകാര്യം, വ്യവസായം, വാണിജ്യം, ടെലികോം, ഐടി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്തു.

ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യകാലത്തും അതിനുശേഷവും ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര നടപടികള്‍ സമന്വയിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രധാന ടീമിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അവര്‍.

