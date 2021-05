ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ഗ്രാമീണര്‍ക്ക് നല്‍കിയ വാക്‌സിനേഷനില്‍ ഗുരുതര വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ആദ്യ ഡോസ് വാക്‌സിനില്‍നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ വാക്‌സിനാണ് രണ്ടാമത് നല്‍കിയതെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. സിദ്ധാര്‍ഥ് നഗര്‍ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. കോവിഷീല്‍ഡ്, കോവാക്‌സിന്‍ എന്നിവ മാറ്റി നല്‍കുകയായിരുന്നെന്ന് എന്‍ഡിടിവി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

നേപ്പാള്‍ അതിര്‍ത്തിയോടു ചേര്‍ന്ന ഉള്‍നാടന്‍ ഗ്രാമത്തിലെ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലാണ് വാക്‌സിന്‍ വിതരണത്തില്‍ വലിയ അപാകത സംഭവിച്ചത്. ഏപ്രില്‍ ആദ്യ ആഴ്ച നല്‍കിയത് കോവിഷീല്‍ഡ് വാക്‌സിനാണ്. എന്നാല്‍ മേയ് 14ന് രണ്ടാം ഡോസ് ആയി നല്‍കിയത് കോവാക്‌സിന്‍ ആയിരുന്നു. 20 ഗ്രാമീണര്‍ക്കാണ് ഇങ്ങനെ വാക്‌സിന്‍ മാറി കുത്തിവെച്ചത്.

സംഭവിച്ചത് വലിയ വീഴ്ചയാണെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ സന്ദീപ് ചൗധരി പറഞ്ഞു. വാക്‌സിന്‍ ഇടകലര്‍ത്തി നല്‍കാന്‍ ഒരു നിര്‍ദേശവും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. വാക്‌സിന്‍ വിതരണം ചെയ്തവര്‍ക്ക് സംഭവിച്ച പിഴവാണ്. സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരേ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിച്ചവര്‍ക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഒന്നും ഇല്ലെന്നും മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, വാക്‌സിന്‍ എടുത്തതിനു ശേഷം തങ്ങളെ ആരോഗ്യവകുപ്പില്‍നിന്ന് ആരും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിച്ചവര്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിച്ചതിനു ശേഷമാണ് കോവാക്‌സിനാണ് എടുത്തതെന്ന് അറിഞ്ഞതെന്നും അബദ്ധത്തില്‍ സംഭവിച്ചതാണെന്ന് ഡോക്ടര്‍ പറഞ്ഞതായും അവര്‍ പ്രതികരിച്ചു.

Content Highlights: Villagers Get Mixed Shots In UP Government Hospital, Covid 19