ബെംഗളൂരു: ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രപര്യവേക്ഷണദൗത്യം ചന്ദ്രയാന്‍ രണ്ട് നിര്‍ണായകഘട്ടം പിന്നിട്ടു. ചന്ദ്രനെ ചുറ്റുന്ന ഓര്‍ബിറ്ററില്‍നിന്ന് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലിറങ്ങാനുള്ള ലാന്‍ഡര്‍ വേര്‍പെട്ടു. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 1.15 ഓടെയാണ് ചന്ദ്രയാന്‍-2 ഓര്‍ബിറ്ററില്‍നിന്ന് 'വിക്രം' ലാന്‍ഡര്‍ വിജയകരമായി വേര്‍പെട്ടതെന്ന് ഐ എസ് ആര്‍ ഒ ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു.

Vikram Lander Successfully separates from #Chandrayaan2 Orbiter today (September 02, 2019) at 1315 hrs IST.



