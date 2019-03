ഹൈദരാബാദ്: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ തെലങ്കാനയിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് വിജയശാന്തി നടത്തിയ പരാമര്‍ശം വിവാദമായി. ബോംബ് ആക്രമണം മോദി എപ്പോള്‍ നടത്തുമെന്ന ഭീതിയിലാണ് ജനങ്ങളെന്ന തരത്തിലുള്ള പരാമര്‍ശമാണ് വിമര്‍ശത്തിന് ഇടയാക്കിയത്. കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു വിവാദ പരാമര്‍ശം.

ഇതിനെതിരെ ബിജെപിയും രേണുക ചൗധരി അടക്കമുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളും രംഗത്തെത്തി. മോദി ഏത് നിമിഷവും നോട്ട് അസാധുവാക്കല്‍ പോലെയുള്ള ബോംബ് ആക്രമണം നടത്തിയേക്കുമെന്ന ഭീതിയിലാണ് എല്ലാവരുമെന്ന് ഷംഷാബാദില്‍ നടന്ന റാലിയില്‍ സംസാരിക്കവെ വിജയശാന്തി പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളെ സ്‌നേഹിക്കുന്നതിന് പകരം അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ് മോദി. ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി പെരുമാറേണ്ടത് ഇങ്ങനെയല്ലെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും രാഹുല്‍ഗാന്ധിയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നടക്കുന്നത്. ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കുന്നത് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ നടത്തുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഏകാധിപതിയെപ്പോലെ പെരുമാറി. ജനാധിപത്യത്തെ അദ്ദേഹം കശാപ്പുചെയ്തത് ജനരോഷത്തിന് ഇടയാക്കിയെന്നും വിജയശാന്തി വിമര്‍ശിച്ചു.

വിജയശാന്തിയുടെ പ്രസ്താവനയെ വിമര്‍ശിച്ച് ബിജെപി നേതൃത്വം ട്വിറ്ററിലൂടെ രംഗത്തെത്തി. പാകിസ്താനിലെ ഭീകരരുടെ ആശങ്കകളും വേദനയുമാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ഇപ്പോള്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടുന്നതെന്ന് ബിജെപി ട്വിറ്ററിലൂടെ വിമര്‍ശിച്ചു.

വിവാദ പരാമര്‍ശത്തിനെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രേണുക ചൗധരിയും രംഗത്തെത്തി. ഇത്തരം പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ അപലപനീയമാണെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞു. വിജയശാന്തി പറഞ്ഞത് താന്‍ കേട്ടില്ല. സ്ഥലത്ത് താന്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ പുറത്തുവരുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ ശരിയാണെങ്കില്‍ അത്തരം പ്രസ്താവനകള്‍ അപലപിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ ഇത്തരം ഭാഷ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കാം. എന്നാല്‍ ഇത്തരത്തില്‍ സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

R Chowdhury, Congress on Vijaya Shanti's remark on PM Modi: I wasn't there&I didn't hear what she said but if it's true, I'm sorry. It's regrettable bcos I don't think that's the language we should use for a PM whoever he is, we may not like him but we don't talk in that fashion. pic.twitter.com/NFiFU7qJ93