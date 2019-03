ന്യൂഡല്‍ഹി: കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ജെറ്റ് എയര്‍വേയ്‌സിനെ കരകയറ്റാന്‍ തന്റെ പണമുപയോഗിക്കാന്‍ ബാങ്കുകളോട് വിജയ് മല്യയുടെ നിര്‍ദേശം. തന്റെ പേരിലുള്ള വായ്പകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ കര്‍ണാടക ഹൈക്കോടതിയില്‍ കെട്ടി വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ 4,400 കോടി ഉപയോഗിച്ച് ജെറ്റ് എയർവെയ്സിനെ രക്ഷിച്ചു കൂടേയെന്നാണ് മല്യയുടെ ചോദ്യം.

വിവിധ ബാങ്കുകളിലായി 9,000 കോടി രൂപയാണ് മല്യ നല്‍കാനുള്ളത്. ഇതിൽ 4,400 കോടി രൂപ തിരിച്ചടക്കാമെന്നായിരുന്നു മല്യ ഉറപ്പ് നൽകിയത്. ഏകദേശം 8000 കോടി രൂപയുടെ കടക്കെണിയിലുള്ള ജെറ്റ് എയർവെയ്സിന് ബാങ്കുകൾ 1500 കോടി നൽകുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് തന്റെ പണം സ്വീകരിക്കാത്തതെന്തു കൊണ്ടെന്ന് മല്യ ചോദിക്കുന്നത്.

And I repeat once again that I have placed liquid assets before the Hon’ble Karnataka High Court to pay off the PSU Banks and all other creditors. Why do the Banks not take my money. It will help them to save Jet Airways if nothing else.