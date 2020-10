മുംബൈ: ടി.ആര്‍.പി. റേറ്റിങ്ങില്‍ കൃത്രിമം കാണിച്ച സംഭവത്തില്‍ ആരോപണ വിധേയരായ മൂന്ന് ചാനലുകള്‍ക്ക് ഇനി പരസ്യം നല്‍കില്ലെന്ന് പ്രമുഖ വാഹന നിര്‍മാതാക്കളായ ബജാജ് ഓട്ടോസ്. മൂന്നു കമ്പനികളെയും കരിമ്പട്ടികയില്‍ പെടുത്തിയെന്നും ബജാജ് ഓട്ടോസിന്റെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടര്‍ രാജീവ് ബജാജ് അറിയിച്ചു.

സമൂഹത്തില്‍ വിദ്വേഷം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരെ തങ്ങള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ലെന്നും രാജീവ് ബജാജ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. റിപ്പബ്ലിക് ടി.വി, ഫാക്ട് മറാത്തി, ബോക്‌സ് സിനിമ എന്നീ ചാനലുകളാണ് ടി.ആര്‍.പിയില്‍ കൃത്രിമം കാണിച്ചതായി പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് രണ്ട് ചാനലുകളുടെ ഉടമകളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയിതിട്ടുണ്ട്. റിപ്പബ്ലിക് ടി.വി പ്രതിനിധികളെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്‌തേക്കും.

