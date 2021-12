റാഞ്ചി: ജാര്‍ഖണ്ഡില്‍ നടന്ന ദേശീയ ഗുസ്തി ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പിനിടെ ഗുസ്തി താരത്തിന്റെ മുഖത്തടിച്ച് ബിജെപി എംപി. ദേശീയ ഗുസ്തി ഫെഡറേഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ബ്രിജ്ഭൂഷണ്‍ ശരണ്‍ സിങാണ് പരസ്യമായി ഗുസ്തി താരത്തിന്റെ മുഖത്തടിച്ചത്. ഇതിന്റെ വീഡിയോ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

റാഞ്ചിയിലെ ഷഹീദ് ഗണ്‍പത് റായ് ഇന്‍ഡോര്‍ സ്‌റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന അണ്ടര്‍-15 ദേശീയ ഗുസ്തി ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേദിയില്‍വെച്ചായിരുന്നു സംഭവം. ചടങ്ങില്‍ മുഖ്യാഥിതിയായി എത്തിയ ബ്രിജ്ഭൂഷണ്‍ രണ്ടുതവണ ഗുസ്തി താരത്തിന്റെ മുഖത്തടിക്കുന്നതിന്റെയും പിടിച്ചുതള്ളുന്നതിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങളാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്.

പ്രായപരിധി കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് സംഘാടകര്‍ താരത്തെ മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് അയോഗ്യനാക്കിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ എംപിയോട് പരാതി പറയാനാണ് താരം ഉദ്ഘാടന വേദിയിലേക്ക് കയറിയത്. എന്നാല്‍ മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന താരത്തിന്റെ അഭ്യര്‍ഥന എംപി നിഷേധിച്ചു. പിന്നീടും നിരന്തരം അഭ്യര്‍ഥന തുടര്‍ന്നതോടെ രോഷാകുലനായ എംപി താരത്തെ പിടിച്ചുതള്ളുകയും മുഖത്തടിക്കുകയുമായിരുന്നു.

JHARKHAND:



Fresh shocker from the BJP!



BJP MP & Wrestling Federation of India President, Brij Bhushan Sharan Singh slaps young wrestler on stage.



Can a public servant (BJP MP) manhandle the common man? What message the BJP is sending to the country? pic.twitter.com/EwQ4LR1FAE