ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടകയില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹത്തോട് അനാദരവ് കാട്ടിയെന്ന ആരോപണം ഉയര്‍ത്തി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ഡി.കെ. ശിവകുമാര്‍. മൃതദേഹങ്ങള്‍ ഒരു കുഴിയില്‍ കൂട്ടത്തോടെ കൊണ്ടുവന്ന് തള്ളി മറവ് ചെയ്തുവെന്നാണ് ശിവകുമാര്‍ ആരോപിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലൊരു വീഡിയോയും അദ്ദേഹം തന്റെ ട്വിറ്റര്‍ പേജില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.

പിപിഇ കിറ്റ് ധരിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ പേര്‍ ബോഡി ബാഗില്‍ മൃതദേഹങ്ങളുമായി വന്ന് ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി വലിയൊരു കുഴിയിലേക്ക് മറിച്ചിടുന്നതാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്. കര്‍ണാടകയിലെ ബെല്ലാരിയില്‍ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങളെന്നാണ് ഡി.കെ. ശിവകുമാര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്.

സംഭവം കര്‍ണാടകയില്‍ വലിയ വിവാദങ്ങള്‍ക്കാണ് വഴിതെളിച്ചത്. ഇതേതുടര്‍ന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ അന്വഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു.

കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച ആളുകളുടെ മൃതദേഹം സംസ്‌കരിക്കുന്നതിനുള്ള സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് ഓപ്പറേഷന്‍ പ്രോട്ടോക്കോളുകള്‍ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മൃതദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതി വളരെ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് ബെല്ലാരി ജില്ലാ ഭകണകൂടം പറയുന്നു.

It's disturbing to see bodies of COVID patients who have died being dumped inhumanly into a pit in Ballari.



Is this civility? This is a reflection of how the govt has handled this Corona crisis.



I urge the govt to take immediate action and ensure that this doesn't happen again. pic.twitter.com/lsbv5ZUNCR