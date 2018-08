ബെംഗളുരു: ഇന്‍ഫോസിസ് സഹസ്ഥാപകന്‍ നാരായണ മൂര്‍ത്തിയുടെ ഭാര്യയും സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകയുമായ സുധാമൂര്‍ത്തിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്.

കേരളത്തിന് പിന്നാലെ കനത്ത മഴയിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും ദുരിതത്തിലായ കര്‍ണാടകയിലെ കുടകിലേക്കുള്ള അവശ്യ സാധനങ്ങള്‍ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയാണ് വൈറലായത്.

കേന്ദ്രമന്ത്രി ഡി.വി. സദാനന്ദ ഗൗഡ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരാണ് വീഡിയോ ഷെയര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദുരിത ബാധിതര്‍ക്കുള്ള അവശ്യ സാധനങ്ങള്‍ സുധാമൂര്‍ത്തിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

Content Highlights: Vidoe of Sudha Murthy has gone viral; supervising the relief material packed for flood-hit people of Karnataka's Kodagu