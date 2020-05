മണി ഹൈസ്റ്റ്(Money Heist) സീസണ്‍-5 ന്റെ ട്രെയിലര്‍...ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ വന്ന രസകരമായ കമന്റാണിത്. എംടിഎമ്മിലെ അതിക്രമിച്ചുകയറ്റമാണ് വീഡിയോയിലെ വിഷയം.

ഡല്‍ഹി സൗത്ത് അവന്യൂവിലെ സ്‌റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് എടിഎം കൗണ്ടറില്‍ അതിക്രമിച്ച് കയറിയയാള്‍ ചില്ലറക്കാരനല്ല. മെഷീനുള്‍പ്പെടെ നശിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും ആള്‍ക്ക് പണം ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൊള്ളയടിക്കാന്‍ നിന്നില്ല. പക്ഷെ ഇയാളുടെ പരാക്രമം സിസിടിവിയില്‍ കുടുങ്ങുക മാത്രമല്ല മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വന്ന വീഡിയോ വൈറലാവുകയും ചെയ്തു. കാരണം കടന്നു കൂടിയത് ഒരു കുരങ്ങനാണ്.

എടിഎമ്മില്‍ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് പണമാണെന്നും പണം കൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടെന്നും അറിയാത്ത കുരങ്ങന്റെ വികൃതി ഇന്റര്‍നെറ്റ് ലോകത്തെ രസിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് സത്യം. അവിടെയും ഇവിടെയും ചാടിക്കയറി രസിച്ച കുരങ്ങന്‍ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മെഷീന്‍ തകര്‍ത്ത് തുറക്കുകയും ചെയ്തു. കുരങ്ങന്റെ എടിഎം കടന്നുകയറ്റത്തെ പ്രശസ്ത സ്പാനിഷ് വെബ്‌സീരിസ് മണി ഹൈസ്റ്റിനോടാണ് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആസ്വാദകര്‍ ചേര്‍ത്തുവെച്ചത്.

നാല്‍പത് സെക്കന്‍ഡ് മാത്രമുള്ള വീഡിയോ 42,000 ലധികം പേര്‍ ഇതിനോടകം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ആയിരത്തിലധികം പേര്‍ പ്രതികരിച്ചു. നിരവധി പേര്‍ രസകരമായ കമന്റുകളുമായെത്തി. പലരും മണി ഹൈസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമന്റ് ചെയ്തു. വീഡിയോ റീട്വീറ്റ് ചെയ്ത പലരും മണി ഹൈസ്റ്റിനെ ടാഗ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്തായാലും പരാക്രമിയായ കുരങ്ങന് ഓണ്‍ലൈന്‍ ലോകത്ത് ഒരു പണത്തട്ടിപ്പുകാരന്റെ ഇമേജ് കിട്ടിയെന്ന് ചുരുക്കം.

#WATCH A monkey damages an ATM of State Bank of India in South Avenue area of Delhi. (Video source: Delhi Police) pic.twitter.com/pZunh3h7Sy — ANI (@ANI) May 6, 2020

Content Highlights: Video of monkey damaging ATM in Delhi goes viral