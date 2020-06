വനത്തിനുള്ളിലെ കുളം, കുളത്തിനുള്ളില്‍ നിറയെ മീനുകള്‍, കുളത്തിന്റെ കരയില്‍ മീനുകളെ പിടിക്കാന്‍ തക്കം പാര്‍ത്ത് നില്‍ക്കുന്ന പുള്ളിപ്പുലി... കുട്ടിക്കഥ പോലെ രസകരം, ഇന്ത്യന്‍ ഫോറസ്റ്റ് സര്‍വീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പര്‍വീണ്‍ കസ്വാന്‍ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കു വെച്ച പുളിളിപ്പുലിയുടെ മീന്‍പിടിത്തത്തിന്റെ വീഡിയോ മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകമാണ് വൈറലായത്.

കുളത്തിലെ വെള്ളത്തില്‍ നീന്തിക്കളിക്കുന്ന മീനുകളെ പുള്ളിപ്പുലി നോക്കി നില്‍ക്കുന്നതാണ് മുപ്പത് സെക്കന്‍ഡുള്ള വീഡിയോയില്‍ ആദ്യം കാണുക. കൗതുകം കൊണ്ടാണ് നോക്കി നില്‍ക്കുന്നതെന്ന് കാണുന്നവര്‍ തെറ്റിദ്ധരിക്കുമെങ്കിലും അവസരം നോക്കി മീന്‍ പിടിക്കാനാണ് പുള്ളിപ്പുലി കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പിന്നീടാണ് മനസിലാവുക.

പതിയെ വെള്ളത്തിലേക്ക് മീനുകളുടെ അടുത്തേക്കിറങ്ങുന്ന പുള്ളിപ്പുലി പിന്നെ പെട്ടെന്നൊരു നീക്കമാണ് നടത്തുന്നത്. മീന്‍കൂട്ടത്തിന്റെ നടുവിലേക്കിറങ്ങി ആകെ കലങ്ങി മറിഞ്ഞ വെള്ളത്തില്‍ നിന്നൊരു മുഴുത്ത മീനിനേയും കടിച്ചെടുത്ത് തിരിഞ്ഞൊരു നടത്തമാണ് പിന്നെ.

Just a #Leopard doing #fishing. See this cat can consume anything. Such #adaptation. VC Tayla McCurdy. pic.twitter.com/ukWipB75cS