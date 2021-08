ഞായറാഴ്ച രാവിലെ അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍ നിന്ന് പറന്നുയര്‍ന്ന ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയുടെ പ്രത്യേകവിമാനത്തില്‍ യാത്രക്കാരായി രണ്ട് കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളും. അഫ്ഗാന്‍ ജനത നിലവില്‍ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതത്തെക്കുറിച്ചോ അരക്ഷിതാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചോ തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുന്ന പ്രായമാകുമ്പോള്‍ അഫ്ഗാനിലെ താലിബാന്‍ അധിനിവേശ വാര്‍ത്തകളൊക്കെ ചിലപ്പോള്‍ അവരുടെ ചരിത്രപഠനത്തിലൊതുങ്ങിയേക്കാം. നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികളെ കുറിച്ച് ഒന്നുമറിയാത്ത പ്രായത്തില്‍, ജീവനും ജീവിതവും കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കി പലായനം ചെയ്യുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ കരവലയത്തിനുള്ളില്‍ ഏറെ സുരക്ഷിതരാണവര്‍.

വിമാനത്തിനുള്ളില്‍ അമ്മയുടെ മടിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന്റെയും ആ കുഞ്ഞിനോട് കളിചിരികളില്‍ മുഴുകുന്ന ഒരു ചെറിയ പെണ്‍കുട്ടിയുടേയും വീഡിയോ എഎന്‍ഐ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഒരു പക്ഷെ വിമാനത്തില്‍ കയറാനായതിന്റെ ആഹ്‌ളാദത്തിലാണ് ആ പെണ്‍കുട്ടി. കുഞ്ഞിനോട് അവള്‍ കൊഞ്ചുകയും ഇടയ്ക്ക് കവിളില്‍ മാറി മാറി ഉമ്മ നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

