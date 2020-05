പാമ്പ് എന്ന് കേട്ടാല്‍ തന്നെ ഭയന്നോടുന്നവരാണ് നമ്മളില്‍ പലരും. മൂര്‍ഖനോ രാജവെമ്പാലയോ പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും വിഷപ്പാമ്പുണ്ടെന്ന് കേട്ടാല്‍ പറയുകയേ വേണ്ട. പലരേയും ആ പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും പിന്നെ കാണില്ല. എന്നാല്‍ ഈ പാമ്പൊക്ക തനിക്ക് നിസാരം എന്ന രീതിയില്‍ പെരുമാറുന്ന ഒരു മുത്തശ്ശിയാണ് ഇപ്പോള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റിലെ സൂപ്പര്‍ ലേഡി.

ഇന്ത്യന്‍ ഫോറസ്റ്റ് സര്‍വീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സുശാന്ത നന്ദയാണ് ഈ മുത്തശ്ശിയുടെ വീഡിയോ ട്വിറ്ററിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്തത്. 'ഇങ്ങനെയല്ല മുത്തശ്ശീ ഒരു മൂര്‍ഖനോട് പെരുമാറേണ്ടത്' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് സുശാന്ത നന്ദ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

മൂര്‍ഖന്റെ വാലില്‍ പിടിച്ചു കൊണ്ടുള്ള മുത്തശ്ശിയുടെ എന്‍ട്രിയാണ് വീഡിയോയില്‍ ആദ്യം. അതിനെ വാലില്‍ തന്നെ തൂക്കിപ്പിടിച്ച്(വലിച്ചിഴച്ച് എന്നും പറയാം) നേരെയൊരു പോക്കാണ് പിന്നെ. എങ്ങോട്ടാണ് മുത്തശ്ശി പോകുന്നത് എന്നാവും നമ്മുടെ ചിന്ത.

നേരെ നടന്ന് പുഴയരികിലേക്കാണ് അവര്‍ എത്തുന്നത്. പിന്നെ മൂര്‍ഖന്റെ വാലില്‍ തൂക്കി ഒറ്റയേറാണ് പുഴയിലേക്ക്. മൂര്‍ഖനും പോയി, മുത്തശ്ശി തിരികെയും. നടക്കുന്നതിനിടെ അവര്‍ ആരോടോ വര്‍ത്തമാനം പറയുന്നത് കാണാം. കൂടാതെ നടപ്പിനിടെ പാമ്പിനെ തന്റെ ശരീരത്തില്‍ നിന്ന് അകറ്റി നിര്‍ത്താന്‍ അവര്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുമുണ്ട്.

Grandma that’s not the way to treat a COBRA😳 pic.twitter.com/RkQg8gdBQk — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) May 26, 2020

പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകം തന്നെ 70,000 ലധികം പേര്‍ 26 സെക്കന്‍ഡ് മാത്രമുള്ള വീഡിയോ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. നിരവധി പേര്‍ മുത്തശ്ശിയുടെ ധൈര്യത്തെ പ്രശംസിച്ചു. പാമ്പിനി ആ വഴിയ്ക്ക് വരില്ല എന്നുള്ള രസകരമായ കമന്റുകള്‍ ചെയ്തവരുമുണ്ട്. പാമ്പിനെ കൊല്ലാതെ സുരക്ഷിതമായി അകറ്റി വിട്ടതിനെ മൃഗസ്‌നേഹികള്‍ അഭിനന്ദിച്ചു.

Content Highlights: Video of elderly woman dragging cobra by tail and throwing it goes viral