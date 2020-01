ചെന്നൈ: ഗതാഗത നിയമങ്ങള്‍ 'കര്‍ശനമായി പാലിച്ച്' ബൈക്ക് യാത്ര നടത്തുന്ന ഉടമയുടെയും നായയുടെയും വീഡിയോ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാകുന്നു. തലയില്‍ ഹെല്‍മെറ്റ് വെച്ചാണ് ഇരുവരുടെയും യാത്ര.

നായയാകട്ടെ, കൈകള്‍ രണ്ടും ഉടമയുടെ തോളിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനായ പ്രമോദ് മാധവാണ് വീഡിയോ ട്വിറ്ററില്‍ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. തമിഴ്‌നാട്ടില്‍നിന്നുള്ളതാണ് വീഡിയോ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

ഉടമയുടെയും നായയുടെയും പിന്നാലെ പോയ മറ്റൊരു ബൈക്ക് യാത്രികനാണ് ഇവരുടെ യാത്രാദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തിയത്.

Dog wearing helmet for safety in Tamilnadu..



Dog wearing helmet for safety in Tamilnadu..

Really admiring the owner's care..❤❤

