ഷിംല: ഹിമാചല്‍ പ്രദേശില്‍ ശനിയാഴ്ച മുതല്‍ പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴയേത്തുടര്‍ന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ 11ലധികം പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിന്റെ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിരുക്കുകയാണ്. നിര്‍ത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ബസ് കനത്ത വെള്ളപ്പാച്ചിലില്‍ പുഴയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണാം.

Content Highlights: Video of A Bus Getting Washed Away in The Manali Flood