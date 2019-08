ഹൃദയസ്പര്‍ശിയായ ജീവിതയാത്രകളുടെ കഥകള്‍ എഴുത്തായും ചിത്രങ്ങളായും പങ്കുവെയ്ക്കുന്ന ഹ്യൂമന്‍സ് ഓഫ് ബോംബെ (Humans Of Bombay) എന്ന ഫെയ്‌സ് ബുക്ക് പേജില്‍ സ്വന്തം കഥ പറഞ്ഞ് ആയിരങ്ങളുടെ മനസിലിടം നേടിയിരിക്കുകയാണ് വിക്കി റോയ് എന്ന പ്രശസ്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍. തന്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതല്‍ ഫോബ്‌സ് ഏഷ്യ 30 അണ്ടര്‍ 30 പട്ടികയില്‍ സ്ഥാനം കിട്ടിയത്‌ വരെയുള്ള കഥ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലെഴുതി വിക്കി റോയ് ആയിരങ്ങൾക്കാണ് പ്രചോദനമാകുന്നത്.

മികച്ച ജീവിതം തേടി നാടു വിട്ടതും അതിനെ തുടര്‍ന്ന് നേരിടേണ്ടി വന്ന ദുരവസ്ഥകളെ കുറിച്ചുമുള്ള കഥകള്‍ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് വിക്കി റോയ് ഹ്യൂമന്‍സ് ഓഫ് ബോംബോയില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. എന്നാല്‍ മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ തികച്ചും പ്രചോദനപരമായ വിക്കിയുടെ പോസ്റ്റ് വൈറലായി. ധാരാളം പേര്‍ കമന്റുകളുമായെത്തി, നിരവധിപേര്‍ പോസ്റ്റ് ഷെയര്‍ ചെയ്തു. വായിച്ചു കഴിയുമ്പോള്‍ സന്തോഷത്താലോ സങ്കടത്താലോ കണ്ണ് നനയുമെന്നത് തീര്‍ച്ച.

വിക്കിയുടെ കഥ

വിക്കിയ്ക്ക് മൂന്ന് വയസ് മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് മുത്തച്ഛനെ ഏല്‍പിച്ച് മാതാപിതാക്കള്‍ പോയത്. മുത്തച്ഛനാകട്ടെ വേണ്ടതിനും വേണ്ടാത്തതിനും വിക്കിയെ ശിക്ഷിക്കും. നല്ല ജീവിതം കിട്ടാനായി ആളുകള്‍ ഗ്രാമം വിട്ട് പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിരുന്ന അവന്‍ 11 വയസുള്ളപ്പോള്‍ മുത്തച്ഛന്റെ പക്കല്‍ നിന്ന് അൽപം പണവും മോഷ്ടിച്ച് ഡല്‍ഹിലേക്ക് ട്രെയിന്‍ കയറി.

പക്ഷെ അവൻ കരുതിയതു പോലെ അവിടെ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പകരം ആക്രിപെറുക്കിയും ട്രെയിനില്‍ കുടിവെള്ളം വിറ്റും തെരുവിൽ നിലത്ത് കിടന്നുറങ്ങിയും പട്ടിണി കൂടാതെ നാളുകള്‍ നീക്കി. തുടര്‍ന്ന് തട്ടുകടകളില്‍ പാത്രം കഴുകുന്ന പണിയെടുത്തു. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്തുന്നവര്‍ ബാക്കി വെയ്ക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വിശ്രമമില്ലാതെ പണിയെടുത്തു.

വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യമായതിനാല്‍ പലപ്പോഴും വിക്കിയ്ക്ക് രോഗങ്ങള്‍ പിടിപെട്ടു. ഒരിക്കല്‍ തീരെ അവശനായപ്പോൾചികിത്സിച്ച ഡോക്ടര്‍ വിക്കിയുടെ കഥ കേട്ട് അവനെ സലാം ബാലക് എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയിലെത്തിച്ചു. അനാഥരായ, അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന കുട്ടികളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്ന സംഘടനയായിരുന്നു അത്. അവിടെ വിക്കിയ്ക്ക് ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും തലചായ്ക്കാന്‍ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലവും ലഭിച്ചു.

അവിടെ നിന്ന് സ്‌കൂളില്‍ പോകാനാരംഭിച്ച വിക്കിയുടെ ജീവിതത്തില്‍ മാറ്റമുണ്ടാക്കിയത് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ സന്ദര്‍ശനമായിരുന്നു. തെരുവുകളിലെ ജീവിതങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ വിക്കിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ ഉണര്‍ത്തി. അദ്ദേഹം പകര്‍ത്തിയ പോലുള്ള ചിത്രങ്ങളെടുക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം വിക്കി ഉള്ളിലൊതുക്കി.

പതിനെട്ട് വയസ് തികഞ്ഞപ്പോള്‍ സംഘടനയുടെ അധികൃതര്‍ 499 രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ക്യാമറ വിക്കിയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചു. ഒരു പ്രാദേശിക ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ക്കൊപ്പം അസിസ്റ്റന്റായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും അവര്‍ ഒരുക്കി.

സ്ട്രീറ്റ് ഡ്രീംസ് (Street Dreams) എന്ന പേരില്‍ ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോപ്രദര്‍ശനം നടത്താന്‍ വിക്കിയെ സഹായിച്ചത് ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായിരുന്നു. തെരുവുകളിലെ തന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങളുൾപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രദര്‍ശനം അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വഴിത്തിരിവായി. ആളുകള്‍ വിക്കിയുടെ ഫോട്ടോകള്‍ വാങ്ങാനാരംഭിച്ചു, ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള വിക്കിയുടെ യാത്രകള്‍ അവിടെ ആരംഭിച്ചു.

ജീവിതത്തിന് ഇത്തരത്തിലൊരു മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതായിരുന്നുവെന്ന് വിക്കി പോസ്റ്റില്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് ജീവിതം വലിയ തലങ്ങളിലേക്കെത്തിയത്. കൊടുങ്കാറ്റിന് ശേഷം തെളിയുന്ന സൂര്യന് വെളിച്ചമേറും. അത് പോലെയാണ് കഷ്ടപ്പാടുകള്‍ക്ക് ശേഷം കൂട്ടുവരുന്ന വിജയങ്ങളും, വിക്കി പറയുന്നു.

Content Highlights: Vicky Roy famous photographer shares his life story in Humans Of Bombay facebook page