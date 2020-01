ന്യൂഡല്‍ഹി: വീര്‍ സവര്‍ക്കറെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവര്‍ യാഥാര്‍ഥ്യം മനസിലാക്കണമെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യനായിഡു.

പോര്‍ട്ട് ബ്ലെയറിലെ സെല്ലുലാര്‍ ജയിലില്‍ വീര്‍ സവര്‍ക്കര്‍ പത്തുവര്‍ഷം ജയില്‍വാസം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലര്‍ അവരുടെ അറിവില്ലായ്മ കാരണവും അവരുടെ നേട്ടങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയും അദ്ദേഹത്തെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അവര്‍ യഥാര്‍ഥ്യം മനസിലാക്കണം- ഉപരാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു.

ചരിത്ര പാഠപുസ്തകങ്ങളില്‍ സവര്‍ക്കറെയും സര്‍ദാര്‍ വല്ലാഭായ് പട്ടേലിനെയും പോലുള്ളവരുടെ ജീവിതകഥകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്നും ഉപരാഷ്ട്രപതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. സര്‍ദാര്‍ വല്ലാഭായ് പട്ടേല്‍, വീര്‍ സര്‍വര്‍ക്കര്‍, സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്, ലക്ഷ്മി സ്വാമിനാഥന്‍, ജാനകി ആദി നാഹപ്പന്‍ തുടങ്ങിയ തിരിച്ചറിയാതെ പോയവരുടെ ജീവിതകഥകള്‍ക്ക് ചരിത്ര പാഠപുസ്തകങ്ങളില്‍ പ്രാമുഖ്യം നല്‍കണമെന്നായിരുന്നു ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ വാക്കുകള്‍.

