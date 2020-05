ന്യൂഡല്‍ഹി: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പാല്‍ഘറില്‍ രണ്ട് സന്ന്യാസിമാര്‍ ആള്‍ക്കൂട്ട കൊലയ്ക്കിടയായ സംഭവത്തില്‍ വിദഗ്ദ്ധ അന്വേഷണം നടത്താന്‍ സംഘത്തെ അയക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ച് വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത്. സംഭവം നടന്ന് 40 ദിവസത്തിനുശേഷാണ് വിഎച്ച്പി ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

സംഭവത്തില്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സംഘടനകള്‍ക്കും ക്രിസ്ത്യന്‍ സംഘടനകള്‍ക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന ആരോപണം അന്വേഷിക്കുമെന്ന് വിഎച്ച്പി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി മിലിന്ദ് പരണ്ഡേ പറഞ്ഞു.

പ്രദേശത്തെ ചിലര്‍ സംഭവം നടന്ന സ്ഥലം സന്ദര്‍ശിച്ച് നിലവിലെ സ്ഥിതി ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ലോക്ക് ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്ധ സംഘത്തെ പാല്‍ഘറിലേക്ക് അയക്കാന്‍ പറ്റിയില്ല. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ അതിനുള്ള സൗകര്യം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവര്‍ പാല്‍ഘര്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച് വസ്തുതകള്‍ പരിശോധിക്കും.

സ്ത്രീകള്‍, റിട്ട. ജഡിജ്, മുതിര്‍ന്ന ആളുകള്‍, സന്യാസി സമൂഹത്തില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍, വിഎച്ച്പി പ്രതിനിധികള്‍ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണി പാല്‍ഘറിലേക്ക് പോവുക. കാര്യങ്ങള്‍ പഠിച്ചതിനുശേഷം ഇവര്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാരിന് കൈമാറും. യഥാര്‍ഥത്തില്‍ പാല്‍ഘറില്‍ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് സംഘം പരിശോധിക്കും. ഈ മേകളയില്‍ ഹിന്ദുവിരുദ്ധ സംഘങ്ങള്‍ സജീവമാണെന്ന് അറിവുണ്ട്. പല സത്യങ്ങളും അന്വേഷണത്തില്‍ തെളിയും. പാല്‍ഘറിലുള്‍പ്പെടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഹിന്ദുവിശ്വാസങ്ങളെ തകര്‍ക്കാനായി പരിശ്രമിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സംഘടനകളുടേയും ക്രിസ്ത്യന്‍ മിഷണറികളുടേയും രാഷ്ട്രീയ-ഇതര രാഷ്ട്രീയ സംഘങ്ങളുടേയും പങ്ക് കൊലപാതകത്തില്‍ ഉണ്ടാവാനുളള സാധ്യത വിദഗ്ധ സംഘം പഠിക്കും. നീതി ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ഒറ്റ ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സാധുസന്യാസികളുടെ കൊലപാതകം വളരെ ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമാണ്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കാനും സന്യാസസമൂഹം സംരക്ഷിക്കപ്പെടാനും മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാര്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കണം.



രാജ്യവ്യാപക ലോക്ഡൗണിനിടെ ഒരു ശവസംസ്‌കാരച്ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മുംബൈയില്‍നിന്ന് ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തിലേക്ക് വാനില്‍ പോവുകയായിരുന്ന മൂന്നംഗസംഘത്തെ ധാബാഡി-ഖന്‍വേല്‍ റോഡില്‍ ഗഢ്ച്ചിന്‍ചാലേ ഗ്രാമത്തില്‍വെച്ചാണ് ഇരുനൂറോളംവരുന്ന നാട്ടുകാര്‍ ആക്രമിച്ചത്. ജുനാ അഖാഡയില്‍പ്പെട്ട സന്ന്യാസിമാരായ ചികനേ മഹാരാജ് കല്‍പവൃക്ഷഗിരി (70), സുശീല്‍ഗിരി മഹാരാജ് (35), വാഹനമോടിച്ച നിലേഷ് തെല്‍ഗാനേ (35) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

Content Highlights: VHP to send fact-finding team to Palghar to probe ‘Christian missionary angle’ in lynching