ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ അലഹാബാദിനു പിന്നാലെ ഫൈസാബാദിനും പുതിയ പേരു ലഭിക്കാന്‍ സാധ്യത. ഫൈസാബാദും അയോധ്യയും യോജിപ്പിക്കണമെന്നും ശേഷം ശ്രീ അയോധ്യയെന്നു പേരു നല്‍കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തും രാമജന്മഭൂമി ന്യാസും രംഗത്തെത്തിയതായി ന്യൂസ് 18 റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

അലഹാബാദിന് പ്രയാഗ്‌രാജ് എന്നു പേരുമാറ്റാനുള്ള യോഗി ആദിത്യനാഥ് സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനം അഭിനന്ദനീയമാണെന്നും ജനങ്ങളുടെ വികാരം മനസ്സിലാക്കി സര്‍ക്കാര്‍ ഫൈസാബാദിന്റെ പേര് ശ്രീ അയോധ്യയെന്ന് പേരുമാറ്റണമെന്നും വി എച്ച് പി വക്താവ് ശരദ് ശര്‍മ പറഞ്ഞു. ദീപാവലിയോട് അനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന ദീപുത്സവില്‍ വച്ച് ഫൈസാബാദിന്റെ പുനര്‍നാമകരണം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും സര്‍ക്കാരിനോട് ശര്‍മ അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.

അലഹാബാദിന് പ്രയാഗ്‌രാജെന്നു പുനര്‍നാമകരണം ചെയ്യാമെങ്കില്‍ എന്തുകൊണ്ട് ഫൈസാബാദിന് അയോധ്യയെന്ന് പേരു നല്‍കിക്കൂടായെന്ന് വി എച്ച് പി സെന്‍ട്രല്‍ അഡൈ്വസറി ബോര്‍ഡ് അംഗം പുരുഷോത്തം സിങ് ആരാഞ്ഞു. ഫൈസാബാദ് ജില്ലയും അയോധ്യയും യോജിപ്പിക്കണമെന്നും അയോധ്യെയന്നു പേരു നല്‍കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

