ഹൈദരാബാദ്: മുതിര്‍ന്ന ബി.ജെ.പി നേതാവ് ചന്ദുപട്ല ജംഗ റെഡ്ഡി (86) അന്തരിച്ചു. ഹൈദരാബാദിലെ കിംസ് ആശുപത്രിയില്‍ രാവിലെ ആറ് മണിയോടെയായിരുന്നു മരണം സംഭവിച്ചത്. ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യത്തെ തുടര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു.

1984ല്‍ ലോക്സഭയിലേക്ക് ആകെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രണ്ട് ബി.ജെ.പി എംപിമാരില്‍ ഒരാളായിരുന്നു വാറങ്കല്‍ സ്വദേശിയായ റെഡ്ഡി. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ മുന്‍ എംഎല്‍എയുമായിരുന്നു. റെഡ്ഡിയുടെ നിര്യാണത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ.ചന്ദ്രശേഖര്‍ റാവുവും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.

Shri C Janga Reddy Garu devoted his life to public service. He was an integral part of the efforts to take the Jana Sangh and BJP to new heights of success. He made a place in the hearts and minds of several people. He also motivated many Karyakartas. Saddened by his demise.