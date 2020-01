കൊല്‍ക്കത്ത : പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രക്ഷോഭത്തിനിടയില്‍ പൊതുമുതല്‍ നശിപ്പിച്ചവരെ ബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ നായ്ക്കളെ പോലെ വെടിവെച്ചുകൊന്നുവെന്ന ബംഗാള്‍ ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ ദിലീപ് ഘോഷിന്റെ പ്രസ്താവനയ്‌ക്കെതിരെ കേന്ദ്രമന്ത്രി ബാബുല്‍ സുപ്രിയോ. ബംഗാള്‍ ബിജെപി അധ്യക്ഷന്റേത് വളരെ നിരുത്തരവാദപരമായ നടപടിയാണെന്ന് മന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഒരു പാര്‍ട്ടിയെന്ന നിലയില്‍ ബിജെപിക്ക് ദിലീപ് ദാ നടത്തിയ പരാമര്‍ശത്തില്‍ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. പരാമര്‍ശം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവനയില്‍ നിന്നുണ്ടായതാണ്. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെയും അസമിലെയും ബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ ഒരു കാരണത്തിന്റെ പേരിലും ജനങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ വെടിയുതിര്‍ത്തിട്ടില്ല.- ബബുല്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഞായറാഴ്ച ബംഗാളിലെ ഒരു പൊതുപരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജിയെ ദിലീപ് ഘോഷ്‌ വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. പൊതുമുതല്‍ നശിപ്പിച്ചവര്‍ക്കെതിരെ മമത നടപടിയെടുത്തില്ലെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോപണം.

'പൊതുമുതല്‍ നശിപ്പിച്ചവര്‍ക്കെതിരെ ദീദിയുടെ പോലീസ് നടപടിയെടുത്തില്ല. കാരണം അവര്‍ ദീദിക്ക് വോട്ടുനല്‍കുന്നവരാണ്. യുപിയിലും അസമിലും കര്‍ണാടകയിലുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ സര്‍ക്കാര്‍ ഇത്തരം ആളുകളെ നായ്ക്കളെ പോലെ വെടിവെച്ചുകൊല്ലുകയാണ് ചെയ്തത്. പൊതുമുതല്‍ തീയിട്ടവരുടെ അച്ഛന്റെ സ്വത്താണോ ഇത് ?നികുതി നല്‍കുന്നവരുടെ പണം ഉപയോഗിച്ച് നിര്‍മിക്കുന്ന പൊതുമുതല്‍ നശിപ്പിക്കാന്‍ അവര്‍ക്കെങ്ങനെ കഴിയുന്നു?' - ഘോഷ് ചോദിച്ചു.

പൊതുമുതല്‍ നശിപ്പിക്കുകയും തീയിടുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ പോലെ വെടിവെച്ചുകൊല്ലുമെന്നും അദ്ദേഹം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. രാജ്യത്ത് രണ്ടുകോടി മുസ്ലീം നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാര്‍ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഘോഷ് അവരില്‍ ഒരുകോടി ആളുകളും പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ തന്നെയാണെന്നും മമതാ ബാനര്‍ജി അവരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ആരോപിച്ചിരുന്നു

