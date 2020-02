ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയിലെ മൗജ്പുര്‍, ജാഫറാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലുണ്ടായ സംഘര്‍ഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്ഷായോട് ക്രമസമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍.

ഡല്‍ഹിയുടെ വിവിധഭാഗങ്ങളില്‍ സമാധാനത്തിനും ഐക്യത്തിനും ക്ഷതമേറ്റതായുള്ള ദുഃഖകരമായ വാര്‍ത്തകളാണ് പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായോട് ക്രമസമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാന്‍ ഞാന്‍ അഭ്യര്‍ഥിക്കുകയാണ്.-കെജ് രിവാള്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഡല്‍ഹി പോലീസിനോട് ക്രമസമാധാനം വീണ്ടെടുക്കാന്‍ ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ കൈക്കൊളളാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയതായി ലെഫ്.ഗവര്‍ണര്‍ അനില്‍ ബെയ്ജാല്‍ അറിയിച്ചു. ഡല്‍ഹിയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യം നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. സമാധാനവും ഐക്യവും നിലനിര്‍ത്താന്‍ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണമെന്നും ഗവര്‍ണര്‍ അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.

പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായി ഡല്‍ഹിയിലെ മൗജ്പുര്‍, ജാഫറാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പ്രക്ഷോഭം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ഞായറാഴ്ചയാണ്. തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും ഇവിടെ സംഘര്‍ഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയായിരുന്നു. സിഎഎ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭകരും അനുകൂലികളുമാണ് തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും ഏറ്റുമുട്ടിയത്.

Very distressing news regarding disturbance of peace and harmony in parts of Delhi coming in.

I sincerely urge Hon’ble LG n Hon'ble Union Home Minister to restore law and order n ensure that peace and harmony is maintained. Nobody should be allowed to orchestrate flagrations.