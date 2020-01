ന്യൂഡല്‍ഹി: കെപിസിസി ഭാരവാഹികളുടെ ജംബോ പട്ടികയില്‍ പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ തന്നെ അതൃപ്തി പുകയുന്നു. ജംബോ പട്ടികയ്‌ക്കെതിരേ ഹൈക്കമാന്‍ഡ് കര്‍ശന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് വി.ഡി. സതീശനും ടി.എന്‍. പ്രതാപനും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നേതാക്കള്‍ പരസ്യപ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

ജംബോ കമ്മിറ്റി പാര്‍ട്ടിയെ പൊതുജനമധ്യത്തില്‍ അപഹാസ്യമാക്കുമെന്നാണ് വി.ഡി. സതീശന്‍ എം.എല്‍.എയുടെ അഭിപ്രായം. അതിനാല്‍ തന്നെ വര്‍ക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് എ.ഐ.സി.സി.യെ അറിയിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഭാരവാഹിത്വത്തില്‍നിന്ന് തന്നെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ടി.എന്‍. പ്രതാപന്‍ എം.പി.യും ഹൈക്കമാന്‍ഡിനെ അറിയിച്ചു. ഇത്രയും വലിയ പട്ടികയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നും പ്രവര്‍ത്തന മികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എ.പി. അനില്‍കുമാര്‍ എം.എല്‍.എ.യ്ക്കും സമാന അഭിപ്രായമാണുള്ളത്.

അതിനിടെ, കേരളത്തിലെ ഭാരവാഹി പട്ടികയില്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ വ്യാഴാഴ്ചയും തിരക്കിട്ട ചര്‍ച്ചകള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പട്ടികയിലെ ബാഹുല്യം കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയെ അടക്കം ചൊടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. ഒരാള്‍ക്ക് ഒരു പദവിയെന്ന മാനദണ്ഡം പിന്തുടരണമെന്നാണ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. മാത്രമല്ല, കേരളം പോലെ ഒരു ചെറിയ സംസ്ഥാനത്ത് എന്തിനാണ് ഇത്രയും ഭാരവാഹികളെന്നും ഹൈക്കമാന്‍ഡ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

