ന്യൂഡല്‍ഹി: ബി.ജെ.പി. നേതാവ് വസുന്ധര രാജെയുടെയും മകനും എം.പി.യുമായ ദുഷ്യന്ത് സിങ്ങിന്റെയും കൊറോണ പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവ്.

ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് വസുന്ധര ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. തന്റെയും മകന്റെയും കൊറോണ പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവാണെന്നും അതേസമയം മുന്‍കരുതല്‍ എന്ന നിലയില്‍ തങ്ങള്‍ ഇരുവരും 15 ദിവസം കൂടി എസൊലേഷനില്‍ കഴിയാന്‍ തീരുമാനിച്ചുവെന്നും വസുന്ധര ട്വീറ്റില്‍ പറഞ്ഞു.

After conducting a #Covid19 test, I’m happy to inform you that the results came back negative. However, as a preventive measure, my son and I will continue to be in isolation for 15 days.