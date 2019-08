വഡോദര: കഴുത്തോളം മുങ്ങിയ വെള്ളത്തില്‍ ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ വലിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തില്‍ സുരക്ഷിതമായി കിടത്തി തലയില്‍ ചുമന്ന് ഗോവിന്ദ് ചൗഡ എന്ന പോലീസ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ നീങ്ങിയത് ഒന്നര കിലോമീറ്റര്‍. ഒന്നരവയസുകാരിയെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ചിത്രം ഗുജറാത്ത് എഡിജിപി ഡോ. ഷംഷേര്‍ സിങ്ങാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്ക് വെച്ചത്.

Proud of the humanitarian work of this cop in Vadodara. Great courage & dedication. Rescued the baby & family. #VadodaraRains #sdrf #NDRF @GujaratPolice @IPS_Association pic.twitter.com/wWEVcJu3Ho