ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് മൂന്നാംഘട്ട കോവിഡ് വാക്‌സിനേഷന്‍ യജ്ഞം ശനിയാഴ്ച ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ ഇതിനാവശ്യമായ വാക്‌സിന്‍ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ സ്റ്റോക്കില്ല. വാക്‌സിന്‍ ദൗര്‍ലഭ്യം നേരിടുന്നതിനാല്‍ മൂന്നാംഘട്ട വാക്‌സിനേഷന്‍ മുടങ്ങുമെന്ന് ഡല്‍ഹി, കര്‍ണാടക, ഗോവ, മധ്യപ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, ജാര്‍ഖണ്ഡ്,കേരളം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു. 18-45 വയസിന് ഇടയിലുള്ളവര്‍ക്കുള്ള വാക്‌സിനേഷനാണ് നാളെമുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്നത്.

ആവശ്യമായ വാക്‌സിന്‍ ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വാക്‌സിനെടുക്കാനായി ജനങ്ങളാരും നാളെ വാക്‌സിന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് വരേണ്ടെന്നും ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കമ്പനികളുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങള്‍ക്കകം മൂന്ന് ലക്ഷം കോവിഷീല്‍ഡ് വാക്‌സിന്‍ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇതിനുശേഷം ജനങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ അറിയിപ്പുകള്‍ നല്‍കുമെന്നും കെജ്‌രിവാള്‍ വ്യക്തമാക്കി

അടിയന്തരമായി 25-30 ലക്ഷം വാക്‌സിന്‍ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കില്‍ മൂന്നാംഘട്ട വാക്‌സിനേഷന്‍ ആരംഭിക്കാനാകില്ലെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി രാജേഷ് ടോപെ അറിയിച്ചു. കോവിഡിന്റെ മൂന്നാതരംഗത്തെ നേരിടാന്‍ സംസ്ഥാനം തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്നും 12 കോടി ഡോസ് വാക്‌സിന്‍ ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മതിയായ വാക്‌സിന്‍ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാല്‍ മുംബൈയില്‍ അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് വാക്‌സിനേഷന്‍ നിര്‍ത്തിവെച്ചതായി മുംബൈ കോര്‍പ്പറേഷനും അറിയിച്ചിരുന്നു.

കര്‍ണാടകയിലും മൂന്നാംഘട്ട വാക്‌സിനേഷന്‍ വൈകും. ആവശ്യമായ വാക്‌സിന്‍ സ്‌റ്റോക്ക് സംസ്ഥാനത്തില്ലെന്ന് കര്‍ണാടക ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോ. കെ സുധാകര്‍ പറഞ്ഞു. ഒരുകോടിയിലേറെ ഡോസ് വാക്‌സിന് ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ വാക്‌സിന്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. കുത്തിവെപ്പെടുക്കാമെന്ന് കരുതി 18-45 വയസിന് ഇടയിലുള്ളവര്‍ നാളെ വാക്‌സിന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് വരേണ്ടെന്നും സുധാകര്‍ അറിയിച്ചു.

അഞ്ച് ലക്ഷം വാക്‌സിന് ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതു ലഭ്യമായാല്‍ 18-45 വയസിന് ഇടയിലുള്ളവരുടെ വാക്‌സിനേഷന്‍ ആരംഭിക്കുമെന്നു ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രമോദ് സാവന്ദ് പറഞ്ഞു. ആവശ്യമായ വാക്‌സിന്‍ വിതരണം ചെയ്യാന്‍ വാക്‌സിന്‍ നിര്‍മാതാക്കള്‍ക്ക് സാധിക്കാത്തതിനാല്‍ മൂന്നാംഘട്ട വാക്‌സിനേഷന്‍ ശനിയാഴ്ച ആരംഭിക്കാനാകില്ലെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാന്‍ വ്യക്തമാക്കി. 45 വയസിന് മുകളിലുള്ളവരുടെ വാക്‌സിനേഷന്‍ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

വാക്‌സിനേഷന്‍ തുടരാനും 18 വയസിന് മുകളിലുള്ളവര്‍ക്ക് കുത്തിവെപ്പ് നല്‍കാനുമായി കേന്ദ്രം മൂന്ന് കോടി ഡോസ് വാക്‌സിന്‍ വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മൂന്നാംഘട്ട വാക്‌സിനേഷന്‍ നാളെ മുതല്‍ ആരംഭിക്കാനാകില്ലെന്ന് പഞ്ചാബ്, ജാര്‍ഖണ്ഡ് സര്‍ക്കാരുകളും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മൂന്നാംഘട്ട വാക്‌സിനേഷനായി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ വരെ രാജ്യത്തുടനീളം 2.45 കോടി പേരാണ് കോവിന്‍ ആപ്പില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

ഒരു കോടി ഡോസ് വാക്‌സിന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടെന്നും അടുത്ത ഏതാനം ദിവസങ്ങള്‍ക്കകം 20 ലക്ഷം വാക്‌സിന്‍ കൂടി വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിരുന്നു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കായി ഇതുവരെ 16.16 കോടി ഡോസ് വാക്‌സിന്‍ സൗജന്യമായി നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

content highlights: Vaccines for all adults unlikely from tomorrow, several states say no stocks to start Phase 3 drive