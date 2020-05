ചെന്നൈ: കൊവിഡ് 19-നെതിരെ ഓക്സ്ഫഡ് സര്‍വ്വകലാശാല തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രതിരോധ മരുന്ന് (ChAdox1 nCov- 19) കുരങ്ങുകളെ വൈറസില്‍നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടിന്മേല്‍ പരിഭ്രാന്തിയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഐ.സി.എം.ആര്‍. ഗവേഷണകേന്ദ്രം വൈറോളജി വിഭാഗം മുന്‍ മേധാവി ഡോക്ടര്‍ ജേക്കബ് ജോണ്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഈ മരുന്ന് കുത്തിവെച്ച കുരങ്ങുകള്‍ ന്യൂമോണിയയില്‍നിന്ന് സുരക്ഷിതരാണെന്ന വാര്‍ത്ത ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കൊവിഡ് 19 ബാധിതരായ കുരങ്ങുകള്‍ ന്യൂമോണിയ മൂലം മരിക്കുന്നതില്‍നിന്ന് ഈ വാക്സിന്‍ തടയുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്നും വാക്സിന്റെ പരീക്ഷണം തുടരുമെന്ന ഓക്സ്ഫഡ് സര്‍വ്വകലാശാല അധികൃതരുടെ നിലപാട് സ്വാഗതാര്‍ഹമാണെന്നും ഡോക്ടര്‍ ജേക്കബ് ജോണ്‍ വ്യക്തമാക്കി.

''മിക്കവാറും എല്ലാ വാക്സിനുകളും രോഗത്തെ തടയുമ്പോള്‍ തന്നെ അണുബാധ തടയണമെന്നില്ല. ഗര്‍ഭാശയമുഖ അര്‍ബ്ബുദത്തിനുള്ള വാക്സിനായ ഹ്യൂമന്‍ പാപ്പിലോമ വൈറസ് (എച്ച്.പി.വി.) ആണ് ഇതിനൊരപവാദം. എച്ച്.പി.വി. വാക്സിന്‍ ഒരേസമയം അണുബാധയും രോഗവും തടയുന്നുണ്ട്. ഓക്സ്ഫഡില്‍ വാക്സിന്റെ പരീക്ഷണം തുടര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വാക്സിന്‍ കുത്തിവെച്ച കുരങ്ങുകളുടെ മൂക്കില്‍ വൈറസ് സാന്നിദ്ധ്യമുണ്ടെന്ന കണ്ടെത്തലാണ് ഇഴപ്പാഴത്തെ റിപ്പോര്‍ട്ടിനാധാരം. എന്നാല്‍ ന്യുമോണിയ തടയുന്നതില്‍ വാക്സിന്‍ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. ന്യുമോണിയ തടയാനായി എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ജീവഹാനി തടയാനായി എന്നാണര്‍ത്ഥം. 1,112 മനുഷ്യരില്‍ വാക്സിന്‍ പരീക്ഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഫലമറിഞ്ഞാലേ വാക്സിന്‍ ഫലപ്രദമാണോ അല്ലയോ എന്ന് അന്തിമമായി വിധിയെഴുതാനാവുകയുള്ളു.'' ഡോക്ടര്‍ ജേക്കബ് ജോണ്‍ പറഞ്ഞു.

''എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രോത്സാഹനജനകമാണ്. നാളെ ഈ വാക്സിന്‍ ലഭ്യമായാല്‍ സന്തോഷത്തേടെ ഞാന്‍ സ്വീകരിക്കും. ന്യുമോണിയയില്‍ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണമാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്.''

ഇന്ത്യയില്‍ കൊവിഡ് 19 ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷം കടന്നുവെന്നതില്‍ അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് ഡോ. ജേക്കബ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ''തിങ്കളാഴ്ച്ച ലഭ്യമായ വിവരമനുസരിച്ച് 22,79,324 പേരെയാണ് ഇതുവരെ രാജ്യത്ത് പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ളത്. 130 കോടിയില്‍ 22 ലക്ഷമെന്നു പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ്. 22 ലക്ഷം പേരെ പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ ഒരു ലക്ഷം പേര്‍ രോഗബാധിതരാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് ജനസംഖ്യയുടെ കാല്‍ ശതമാനത്തിനും താഴെ മാത്രമാണ് പരിശോധന നടന്നിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള 129 കോടി 78 ലക്ഷം പേരില്‍ എത്ര പേര്‍ക്ക് രോഗമുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഒരു അണക്കെട്ടില്‍ വെള്ളം നിറഞ്ഞുനില്‍ക്കുമ്പോള്‍ താഴെ നില്‍ക്കുന്ന ആള്‍ക്ക് അണക്കെട്ടില്‍ എത്ര വെള്ളമുണ്ടെന്നറിയില്ല. അപ്പോള്‍ അണക്കെട്ടിന്റെ ഒരു ദ്വാരം മാത്രം തുറന്നാല്‍ കുറച്ചു വെള്ളം താഴേക്കു വരും. ഇതു കണ്ടിട്ട് അണക്കെട്ടില്‍ കുറച്ചു വെള്ളമേയുള്ളു എന്നു പറഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോള്‍ നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത്.''

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഉള്‍പ്പെടെ കൊവിഡ് 19 നെ നേരിടുന്നതിനുള്ള ബ്ലൂ പ്രിന്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടിയിരുന്നതെന്നും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം മാത്രമാണ് ആദ്യ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടിയിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരോ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും സവിശേഷതകള്‍ കണക്കിലെടുത്തുള്ള പ്രതിരോധ നടപടികളാണ് വേണ്ടത്. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ തുടര്‍ന്നില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ മരണനിരക്ക് കൂടുമായിരുന്നു എന്ന നിഗമനത്തിന് ഒരടിസ്ഥാനവുമില്ല. ബ്ലൂ പ്രിന്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും സമയം കൊടുക്കണമായിരുന്നു. ഏപ്രില്‍ 24-ന് അര്‍ദ്ധരാത്രി തുടങ്ങിയ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ മൂലം പ്രതിസന്ധിയിലായ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ ദുരിതം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണെന്നത് കാണാതിരിക്കാനാവില്ല.''

കേരളം മാത്രമാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ സ്വന്തം ബ്ലൂ പ്രിന്റുമായി മുന്നോട്ടു പോയതെന്ന് ഡോ. ജേക്കബ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആരോഗ്യ പരിപാലന മേഖലയിലുള്ള സുഭദ്രമായ അടിത്തറയും മികച്ച ഭരണനേതൃത്വവുമാണ് കേരളത്തിന് ഈ പോരാട്ടത്തില്‍ വിജയം നല്‍കിയത്. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന കുപ്പായം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും ഒരു പോലെ പാകമാവില്ല. ഈ തിരിച്ചറിവാണ് തുടക്കത്തില്‍ ഇല്ലാതെ പോയത്.''

പ്രായമുള്ളവരെ സുരക്ഷിതരായി വീട്ടിലിരുത്തുക, എല്ലാവരും നിര്‍ബ്ബന്ധമായും മാസ്‌ക് ധരിക്കുക, കൈ കഴുകല്‍ ശീലമാക്കുക, വീട്ടിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന പ്രായമുള്ളവരുമായി പുറത്തു പോയി വരുന്നവര്‍ സമ്പര്‍ക്കത്തിലേര്‍പ്പെടാതിരിക്കുക എന്നീ കാര്യങ്ങള്‍ അനുവര്‍ത്തിക്കുകയാണ് കൊവിഡ് 19 മൂലമുള്ള മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതില്‍ നിര്‍ണ്ണായകം. അമേരിക്കയില്‍ മരണനിരക്ക് കൂടാനുള്ള കാരണം രോഗബാധിതരായ പ്രായമായവരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണെന്നതു കൊണ്ടാണെന്നും ഇന്ത്യയില്‍ മരണനിരക്ക് കുറവാണെന്നത് ഇതുമായി കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

