ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ അടുത്തവര്‍ഷം ആദ്യം രാജ്യത്ത് ലഭ്യമാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹര്‍ഷവര്‍ധന്‍. എന്നാല്‍, അത് എല്ലാവരിലേക്കും എത്താന്‍ വീണ്ടും സമയമെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ സമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുക എന്ന സോഷ്യല്‍ വാക്‌സിനാണ് ഏറ്റവുമധികം പ്രാധാന്യം നല്‍കേണ്ടത്. കോവിഡ് വാക്‌സിന്റെ ലഭ്യതയും വിലയും സംബന്ധിച്ച എംപിമാരുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് രാജ്യസഭയില്‍ മറുപടി നല്‍കവെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

ആദ്യ കോവിഡ് കേസ് രാജ്യത്ത് കണ്ടെത്തിയതിന് മുമ്പുതന്നെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ നടപടികള്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തുടങ്ങിയിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ ജനുവരി എട്ടിന് വിഷയം വിദഗ്ദ്ധ സമിതികള്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്തിരുന്നു. ജനുവരി ഏഴിന് ഒരുക്കങ്ങള്‍ തുടങ്ങുകയും മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്തു. ജനുവരി 20 നാണ് ആദ്യ കോവിഡ് കേസ് റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്യപ്പെട്ടത്. വുഹാനില്‍നിന്ന് എത്തിയ മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ഥിക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അവരുമായി സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തിയ 162 പേരെ കണ്ടെത്തി.

പിപിഇ കിറ്റുകള്‍ക്കും ടെസ്റ്റിങ് കിറ്റുകള്‍ക്കും മാസ്‌കുകള്‍ക്കും ദൗര്‍ലഭ്യമുള്ളതായി ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ ടിവി ചാനലുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ പിന്നീട് സ്ഥിതിഗതികള്‍ മാറി. ഇന്ന് രാജ്യത്ത് നൂറുകണക്കിന് കോവിഡ് പരിശോധനാ ലാബുകളാണുള്ളത്. ഒരു സംസ്ഥാനത്തോടും വിവേചനം കാട്ടിയിട്ടില്ല. മഹാമാരി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോള്‍ അമേരിക്ക പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളടക്കം അതിനുമുന്നില്‍ പതറുന്നതാണ് കണ്ടത്.

കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ നേരിടേണ്ടിവന്നു. എന്നാല്‍ പിന്നീട് സര്‍ക്കാര്‍ അവര്‍ക്ക് സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കി. 64 ലക്ഷം കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് തീവണ്ടികളും ബസ്സുകളും ലഭ്യമാക്കി. അടുത്തവര്‍ഷം ആദ്യത്തോടെ നമുക്ക് വാക്‌സിന്‍ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അടക്കമുള്ളവയുമായി നാം നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടു വരികയാണ്. വാക്‌സിന്‍ തയ്യാറായാലും അത് ഉടന്‍തന്നെ എല്ലാവര്‍ക്കും ലഭ്യമാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല. വൈറസിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാന്‍ കഴിഞ്ഞ ചുരുക്കം ചില രാജ്യങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് നമ്മുടേത്.

യുഎസ്സിലേയും ബ്രസീലിലേയും കേസുകളും മരണങ്ങളും നമ്മുടേതിനെക്കാള്‍ വളരെയധികമാണ്. ഇന്ത്യയേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ കോവിഡ് പരിശോധനകള്‍ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അമേരിക്ക മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

കോവിഡ് കൈകാര്യംചെയ്ത രീതിയെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ പ്രതിപക്ഷത്തെ നേതാക്കള്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാനുള്ള വിലപ്പെട്ട സമയം സര്‍ക്കാര്‍ പാഴാക്കിയെന്ന് മുന്‍ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി കൂടിയായ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് താങ്ങാവുന്ന വിലയ്ക്ക് എത്രയും വേഗം വാക്‌സിന്‍ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തണമെന്നും ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലെ ആകരുത് കാര്യങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

