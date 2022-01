ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയില്‍ 12 മുതല്‍ 14 വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ളവരുടെ വാക്‌സിനേഷന്‍ മാര്‍ച്ച് മാസത്തില്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന് വാക്‌സിന്‍ വിതരണത്തിനുള്ള ദേശീയ സാങ്കേതിക ഉപദേശക സമിതി (NTAGI). 2021 ജനുവരി 16ന്ആരംഭിച്ച വാക്‌സിനേഷന്‍ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി ഇതുവരെ 158 കോടി ഡോസ് കുത്തിവെപ്പ് നടത്തി.

15-18 വയസ്‌ പ്രായപരിധിയിലുള്ളവര്‍ക്കുള്ള വാക്‌സിനേഷന്‍ 2022 ജനുവരി 3ന് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇതുവരെ 3.5 കോടി ഡോസാണ് 15-18 പ്രായപരിധിയിലുള്ളവര്‍ക്കായി വിതരണം ചെയ്തത്.

കോവാക്‌സിനും സൈകോവ്- ഡിയുമാണ് നിലവില്‍ ഈ പ്രായപരിധിയിലുള്ളവര്‍ക്ക് നല്‍കുന്നത്. കോവിഡ് മുന്നണി പോരാളികള്‍ക്കുള്ള ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് വിതരണവും പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്.

രാജ്യത്ത് മൂന്നാം തരംഗത്തില്‍ രോഗികളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ വാക്‌സിനേഷന്‍ പരമാവധി വേഗത്തിലാക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കം. ഇനിയും വാക്‌സിനെടുക്കാത്തവര്‍ അതിനായി മുന്നോട്ട് വരണമെന്നും കേന്ദ്രം അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചിരുന്നു.

