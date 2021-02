ദെഹ്റാദൂൺ: ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ മഞ്ഞുമലയടിച്ചിലിനെത്തുടര്‍ന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ ടണലിനുള്ളില്‍ കുടുങ്ങിപ്പോയ തൊഴിലാളികള്‍ രക്ഷപ്പെട്ടത് അതിസാഹസികമായി. അപകടമുണ്ടായ ഞായറാഴ്ച പ്രദേശത്തെ ജലവൈദ്യുത കോംപ്ലക്‌സിലേക്ക് മലവെള്ളം ഇരച്ചു കയറിയിരുന്നു. അവിടെയുള്ള ജീവനക്കാരായിരുന്ന കുമാറും സഹപ്രവര്‍ത്തകനും ആ സമയം നൂറടി താഴ്ചയില്‍ ടണലിനുള്ളിലായിരുന്നു.

"ഞങ്ങള്‍ക്കിത് സാധിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതിയതല്ല", 28കാരനായ കുമാര്‍ ആശുപത്രിക്കട്ടിലില്‍ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു.

"വല്ലാത്തൊരു ചൂളം വിളിയാണ് ആ സമയം കേട്ടത്. നിലവിളിയും ഉയർന്നു. ആളുകള്‍ ഞങ്ങളോട് പുറത്തേക്കിറങ്ങാന്‍ പറഞ്ഞ് ബഹളം വെക്കുകയായിരുന്നു. തീപ്പിടിത്തമായിരിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങളാദ്യം കരുതിയത്. പുറത്തേക്കോടാനൊരുമ്പെടുമ്പോഴേക്കും വെള്ളം ഉള്ളിലേക്കെത്തി. ഒരു ഹോളിവുഡ് സിനിമ പോലെയുണ്ടായിരുന്നു", കുമാർ ആദ്യനിമിഷങ്ങളിലുണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ വിവരിച്ചു.

Saving lives...



Footage of 7 February, 2021 rescue operation inside the flooded tunnel near Tapovan. ITBP personnel rescued 12 trapped workers from the tunnel. All these workers are now at the 1st Battalion ITBP, Joshimath Hospital for treatment.#Himveers pic.twitter.com/obUlJv1JU9