ദെഹ്‌റാദൂണ്‍: ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ചമോലി ജില്ലയില്‍ മഞ്ഞുമല ഇടിഞ്ഞതിനെ തുടര്‍ന്ന് തപോവന്‍ തുരങ്കത്തില്‍ കുടുങ്ങിയ 16 പേരേയും രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഐടിബിപി ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് തുരങ്കത്തിനുള്ളില്‍ കുടുങ്ങിയ മുഴുവന്‍ തൊഴിലാളികളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി പുറത്തെത്തിച്ചത്.

രക്ഷപ്പെടുത്തിയതില്‍ മൂന്നു പേര്‍ അബോധാവസ്ഥയിലായതിനാല്‍ ഇവര്‍ക്ക് ഒക്‌സിജന്‍ നല്‍കി. ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് തുരങ്കത്തിനുള്ളില്‍ നിന്ന് തൊഴിലാളികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ എ.എന്‍.ഐ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

തപോവന്‍ വൈദ്യുതി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിര്‍മാണത്തിലിരിക്കുന്ന തുരങ്കത്തില്‍ ജോലിയെടുത്ത തൊഴിലാളികളാണ് തുരങ്കത്തിനുള്ളില്‍ അകപ്പെട്ടത്. മഞ്ഞുമല ഇടിഞ്ഞതിനെ തുടര്‍ന്ന് ധൗളി ഗംഗാ നദിയിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ അടിഞ്ഞുകൂടിയ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ മൂടിയാണ് തുരങ്കം അടഞ്ഞത്. അടുത്തുള്ള മറ്റൊരു തുരങ്കത്തില്‍ നിന്ന് 12 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

