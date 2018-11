ദെഹ്‌റാദൂണ്‍: ദെഹ്‌റാദൂണിലെ ജോളി ഗ്രാന്‍ഡ് വിമാനത്താവളത്തിന് അന്തരിച്ച മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി അടല്‍ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ പേരു നല്‍കാനുള്ള നിര്‍ദേശത്തിന് ഉത്തരാഖണ്ഡ് സര്‍ക്കാരിന്റെ പച്ചക്കൊടി. സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ ശീതകാല സമ്മേളനത്തില്‍ ഇക്കാര്യം സംബന്ധിച്ച പ്രമേയം പാസാക്കി കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതിക്കായി അയച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Uttarakhand Cabinet approves renaming Dehradun Aiport (Jollygrant Airport) after former PM Atal Bihari Vajpayee. The resolution will be passed during the winter session of the state assembly and sent to Ministry of Civil Aviation.