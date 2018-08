രാംനഗര്‍: ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ രാംനഗറില്‍ കനത്ത മഴയില്‍ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന പുഴയ്ക്ക് കുറുകേ കടക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച് അപടത്തില്‍പ്പെട്ട ബൈക്ക് യാത്രികന്റെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. തുടക്കത്തില്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ആളുകള്‍ക്കു തന്നെ ഒടുവില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകരാകേണ്ടി വന്ന കാഴ്ചയാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്.

