ലഖ്‌നൗ: അത്താഴത്തിന് സാലഡ് വിളമ്പാത്തതിന് ഭാര്യയെ ഭര്‍ത്താവ് കൊലപ്പെടുത്തി. ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ ശാമലി ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ഒളിവില്‍ പോയ പ്രതിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മുരളി സിങ് എന്നയാളാണ് പിടിയിലായത്.

തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയാണ് മുരളി ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. തൂമ്പ ഉപയോഗിച്ചാണ് മുരളി ഭാര്യയെ ആക്രമിച്ചത്. അതിനിടെ അമ്മയെ ആക്രമിക്കുന്നത് തടയാനെത്തിയ മുരളിയുടെ മകന്‍ അജയി(20)നും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച അജയിന്റെ നില മെച്ചപ്പെട്ടുവരികയാണ്.

കൊലപാതകത്തിനു ശേഷം മുരളി സ്ഥലത്തുനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും കാട്ടില്‍ ഒളിച്ചിരിക്കുകയുമായിരുന്നു. അവിടെനിന്നാണ് പോലീസ് ഇയാളെ അസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കൊലപാതകത്തിനും കൊലപാതകശ്രമത്തിനുമാണ് മുരളിക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

