മഥുര: അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്‍ശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആഗ്ര നഗരം മുഖംമിനുക്കലിലാണ്. പട്ടണത്തിനൊപ്പം യമുനാ നദിയുടെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ്‌ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍. യമുനയിലേക്ക് ഒരു സെക്കന്‍ഡില്‍ 500 ഘന അടി ജലമാണ് ഇതിനുവേണ്ടി ഉത്തര്‍പ്രദേശ് ജലസേചന വകുപ്പ് ഒഴുക്കിവിടുന്നത്.

ആഗ്രയില്‍ ട്രംപ് സന്ദര്‍ശനം നടത്തുന്നത് മനസ്സില്‍ കണ്ട് യമുനയെ 'ശുദ്ധീകരിക്കാന്‍' സെക്കന്‍ഡില്‍ 500 ഘന അടി ജലമാണ് ഗംഗാനഹറില്‍ നിന്ന് ഒഴുക്കിവിടുന്നത്. ഈ ജലം മഥുരയില്‍ ഫെബ്രുവരി 20ന് എത്തും. ആഗ്രയില്‍ 21ന് വൈകുന്നേരമാകുന്നതോടെ എത്തുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.' വകുപ്പിലെ എന്‍ജിനീയര്‍ ധര്‍മേന്ദര്‍ സിങ് പറഞ്ഞു. ഫെബ്രുവരി 24 വരെ യമുനയിലെ ജലത്തിന്റെ അളവ് ഇതേ രീതിയില്‍ നിലനിര്‍ത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

യമുനയില്‍ നിന്ന് ഉയരുന്ന ദുര്‍ഗന്ധം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മാലിന്യ നിയന്ത്രണ ബോര്‍ഡിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനീയര്‍ അരവിന്ദ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

'മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സെക്കന്‍ഡില്‍ 500 ഘന അടി ജലം യമുനയിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുകയാണെങ്കില്‍ അതിന് തീര്‍ച്ചയായും ഫലം ഉണ്ടാകും. മഥുരയിലും ആഗ്രയിലും യമുനയിലെ ഓക്‌സിജന്‍ അളവ് വര്‍ധിക്കും. യമുനിലെ ജലം കുടിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന അത്ര ശുദ്ധമാകില്ല, എന്നാല്‍ നദിയില്‍ നിന്നുയരുന്ന ദുര്‍ഗന്ധം കുറയ്ക്കാന്‍ സഹായിക്കും.'- അരവിന്ദ് കുമാര്‍ പറയുന്നു

എന്നാല്‍ ഈ നീക്കം യമുനയില്‍ യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാക്കില്ലെന്നാണ് യമുനയുടെ ശുചീകരണത്തിനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരുടെ വിലയിരുത്തല്‍. രണ്ടുദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിനായി ഫെബ്രുവരി 24-നാണ് ട്രംപ് ഇന്ത്യയിലെത്തുക.

