ലഖ്‌നൗ: യുപിയില്‍ സ്‌പെഷ്യല്‍ ആംഡ് പോലീസ് സേനയിലെ മീശക്കാര്‍ക്ക്‌ സന്തോഷം പകര്‍ന്ന് പുതിയ ഉത്തരവിറങ്ങി. കൊമ്പന്‍ മീശ കൊണ്ടു നടക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനുമായി നല്‍കുന്ന തുക 400 % വര്‍ധിപ്പിച്ചു. എഡിജി ബിനോദ് കുമാര്‍ സിങ്ങിന്റേതാണ്‌ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്താകെ 33 സ്‌പെഷ്യല്‍ ആംഡ് ബറ്റാലിയനുകളാണുള്ളത്.

50 രൂപയാണ് മീശ പരിപാലിക്കാന്‍ ഇപ്പോള്‍ പോലീസുകാര്‍ക്ക് നല്‍കി വരുന്നത്. ഇനി ഈയിനത്തില്‍ ഇവര്‍ക്ക് 250 രൂപ മാസശമ്പളത്തിനൊപ്പം ലഭിക്കും. വലിയ മീശയുള്ള പോലീസുകാരെ ഇപ്പോള്‍ സേനയില്‍ വിരളമായി മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളുവെന്നും മുന്‍കാലങ്ങളിലെപ്പോലെ കൊമ്പന്‍ മീശക്കാരുടെ എണ്ണം കൂട്ടാനാണ് ഈയൊരു നടപടിയെന്നും എഡിജി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ജനുവരി 11 നാണ് ബിനോദ് കുമാര്‍ സ്‌പെഷ്യല്‍ ആംഡ് സേനയുടെ തലപ്പത്തെത്തിയത്. കുംഭമേളയ്ക്കിടെ വലിയ മീശയുള്ള നാലഞ്ചു പോലീസുകാരെ കണ്ടത് തന്റെ പുതിയ നടപടിക്ക് പ്രേരണ നല്‍കിയതെന്ന് ബിനോദ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു. പുരുഷന്മാരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് പോലീസുകാരുടെ വ്യക്തിത്വത്തില്‍ മീശയ്ക്ക് വലിയ സ്ഥാനമാണുള്ളതെന്നും എന്നാല്‍ വലിയ മീശവെയ്ക്കുന്നത് തികച്ചും ഒരാളുടെ താല്‍പര്യം മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പോലീസുകാരുടെ കായികക്ഷമത വര്‍ധിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ താമസിയാതെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് എഡിജി അറിയിച്ചു. ബിനോദ് കുമാറിന്റെ നടപടി പ്രശംസനീയമാണെന്ന് മുന്‍ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഹര്‍പല്‍ സിങ് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Uttar Pradesh cops to get 400% hike in moustache allowance