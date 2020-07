വാഷിങ്ടണ്‍: കൊറോണവൈറസ് പ്രതിസന്ധി യുഎസില്‍ മെച്ചപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പായി കൂടുതല്‍ വഷളാകുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. രാജ്യത്തിന്റെ ചില മേഖലകളില്‍ കോവിഡ് പ്രതിരോധം മികച്ച രീതിയില്‍ നടക്കുന്നതായും വൈറ്റ്ഹൗസില്‍ നടത്തിയ പ്രതിദിന വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

'മറ്റുള്ളവര്‍ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട്. നിര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ മെച്ചപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് വളരെ മോശമാകും' രാജ്യത്തിന്റെ തെക്കന്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍ കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്നതായും ട്രംപ് അറിയിച്ചു.

മുഖാവരണം ധരിക്കാന്‍ ട്രംപ് അമേരിക്കന്‍ ജനതയോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. 'ഞാന്‍ എല്ലാവരോടുമായി പറയുന്നു, നിങ്ങള്‍ക്ക് സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തപ്പോള്‍ മാസ്‌ക് ധരിക്കുക. നിങ്ങള്‍ മാസ്‌ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും അതിന് ചില ഫലങ്ങളുണ്ട്. മാസ്കിന്റെ പ്രയോജനം പരമാവധി നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം', ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

വൈറസിനെ കൈകാര്യംചെയ്യുക മാത്രമല്ല അത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. വാക്‌സിനുകള്‍ വരാന്‍ പോകുന്നു. പലരും വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും വേഗത്തിലാണ് വാക്‌സിന്‍ വരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. വൈറസ് അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്ന വാദവും ട്രംപ് ആവര്‍ത്തിച്ചു.

നിലവില്‍ 141,000 പേരാണ് യുഎസില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഇതുവരെ മരിച്ചത്.

