ന്യൂഡല്‍ഹി: ജമ്മു കശ്മീരില്‍ തടവിലാക്കപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടി നേതാക്കളെ കുറ്റങ്ങളൊന്നും ചുമത്താതെ വിട്ടയക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യുഎസ് നയതന്ത്രജ്ഞ. വിദേശ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളുടെ കശ്മീര്‍ സന്ദര്‍ശനം ഫലപ്രദമായ നടപടിയായിരുന്നുവെന്നും യുഎസ് തെക്ക് മധ്യേഷ്യാ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഡെപ്യൂട്ടി അസി.സെക്രട്ടറി ആലിസ് വെല്‍സ് പറഞ്ഞു.

'കശ്മീരില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഭാഗികമായി പുനഃസ്ഥാപിച്ചതടക്കം ചില നടപടികള്‍ സന്തോഷം നല്‍കുന്നുണ്ട്. തങ്ങളുടെ സ്ഥാനപതിയും മറ്റു വിദേശ നയതന്ത്രജ്ഞരും കശ്മീരില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയത് വലിയ വാര്‍ത്താ പ്രധാന്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. വളരെ ഫലപ്രദമായ നടപടിയായി ഇതിനെ കാണുന്നു' ആലിസ് വെല്‍സ് പറഞ്ഞു. വാഷിങ്ടണില്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവര്‍.

ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും തങ്ങളുടെ നയതന്ത്രജ്ഞര്‍ക്ക് സ്ഥിരമായ സന്ദര്‍ശനത്തിന് അനുമതി നല്‍കണമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അതോടൊപ്പം കശ്മീരില്‍ തടവിലാക്കപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ ഉപാധികളില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമാക്കണം. നിയമത്തില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും തുല്യത നല്‍കുന്നതിനാണ് യുഎസ് പ്രധാന്യം നല്‍കുന്നതെന്നും പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി സംബന്ധിച്ച് അവര്‍ പറഞ്ഞു. ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ നടത്തുന്ന സന്ദര്‍ശനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ആലിസ് വെല്‍സ് ഡല്‍ഹിയിലുമെത്തിയിരുന്നു.

പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി സംബന്ധിച്ച് കൂടുതലറിയാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ സന്ദര്‍ശനം സഹായകരമായി. തെരുവുകളിലെ പ്രതിഷേധം, പ്രതിപക്ഷം, മാധ്യമങ്ങള്‍, കോടതികള്‍ എന്നിവ ജനാധിപത്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ കരുത്തേകും. നിയമത്തില്‍ തുല്യ പരിരക്ഷ എന്ന തത്വത്തിന്റെ പ്രധാന്യം തങ്ങള്‍ അടിവരയിടുന്നുവെന്നും ആലിസ് വെല്‍സ് പറഞ്ഞു.

