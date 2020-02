ന്യൂഡല്‍ഹി: താലിബാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള സമാധാന ഉടമ്പടി ഒപ്പിടുന്നതിന് ഇന്ത്യ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ഫെബ്രുവരി 29 ന് ഖത്തര്‍ തലസ്ഥാനമായ ദോഹയില്‍ വെച്ചാണ് താലിബാനുമായുള്ള സമാധാന ഉടമ്പടി അമേരിക്ക ഒപ്പുവെക്കുന്നത്. ഖത്തറിലെ ഇന്ത്യന്‍ സ്ഥാനപതി പി. കുമാരനെ പ്രസ്തുത ചടങ്ങിലേക്ക് ഖത്തര്‍ ഭരണകൂടം ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഫെബ്രുവരി 21ന് അമേരിക്കന്‍ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പില്‍ 29ന് സമാധാന ഉടമ്പടി ഒപ്പിടുമെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

അഫ്ഗാനില്‍ അക്രമവും സായുധ സംഘര്‍ഷങ്ങളും കുറയ്ക്കാനും ഭാവി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള മാര്‍ഗരേഖയും കൂടിയാണ് കരാറെന്ന് അമേരിക്കന്‍ സ്‌റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് പറയുന്നു.

കരാര്‍ ഒപ്പിടുന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളേയും അഫ്ഗാനിസ്താനിലെ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി പ്രതിനിധികളേയും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് താലിബാന്‍ പറയുന്നു. അമേരിക്കന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ തടവിലുള്ള താലിബാന്‍ തടവുകാരെ മോചിപ്പിക്കുന്ന നടപടികളും തുടങ്ങിയെന്നാണ് ഇവര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്.

ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റായതിന് ശേഷമാണ് സമാധാന ചര്‍ച്ചകള്‍ ആരംഭിച്ചത്. അതേസമയം താലിബാനുമായി കരാര്‍ ഒപ്പിട്ട് അമേരിക്ക പിന്‍വാങ്ങുന്നതിനെ ആശങ്കയോടെയാണ് അഫ്ഗാനിസ്താനും ഇന്ത്യയും നോക്കിക്കാണുന്നത്.

