വാഷിങ്ടണ്‍: ഇന്ത്യാ- പാക് സമാധാന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് പ്രധാന തടസം പാകിസ്താന്‍ ഭീകരവാദികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് തുടരുന്നതിനാലാണെന്ന് അമേരിക്ക. അതിര്‍ത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദം നടത്തുന്ന ലഷ്‌കര്‍ ഇ തോയ്ബ, ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഭീകരര്‍ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കുന്നത് പാകിസ്താന്‍ തുടരുകയാണെന്നും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചര്‍ച്ചകളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ഇതെന്നും അമേരിക്ക പറഞ്ഞു. യു.എസ് അസിസ്റ്റന്‍ഡ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആലിസ് ജി വെല്‍സാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

1972 ൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും തമ്മില്‍ ഒപ്പുവെച്ച ഷിംല ഉടമ്പടി അനുസരിച്ച് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തര്‍ക്കങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കുമെന്ന് തങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. 2006-2007 കാലഘട്ടത്തില്‍ ഇന്ത്യാ - പാകിസ്താന്‍ ചര്‍ച്ചകളില്‍ കാര്യമാത്ര പുരോഗതിയുണ്ടായിരുന്ന കാര്യം അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചര്‍ച്ചകളില്‍ കൂടി കാര്യങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കപ്പെടാമെന്ന് മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ തെളിഞ്ഞതാണ്.

വിശ്വാസ്യത ഉയര്‍ത്തിയാല്‍ മാത്രമേ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ചര്‍ച്ചകള്‍ പുനഃരാരംഭിക്കുകയുള്ളു. എന്നാല്‍ പ്രധാന തടസം പാകിസ്താന്‍ ഭീകരവാദ സംഘടനകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് തുടരുന്നതാണ്- അവര്‍ പറഞ്ഞു.

നിയന്ത്രണ രേഖയില്‍ സംഘര്‍ഷവും അസ്ഥിരതയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ലഷ്‌കര്‍ ഇ തോയ്ബ, ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് എന്നീ സംഘടനകള്‍ക്ക് പാകിസ്താന്‍ താവളമൊരുക്കുകയാണ്. ഇതിനൊക്കെ പാക് അധികൃതര്‍ ഉത്തരവാദികളാണെന്നും ആലിസ് ജി വെല്‍സ് പറഞ്ഞു. സ്വന്തം മണ്ണിലെ ഭീകരവാദികള്‍ക്കെതിരെ ശക്തവും വ്യക്തവുമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചാലെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സമാധാന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് അടിസ്ഥാനമിടാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളുവെന്ന് അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

