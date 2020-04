ന്യൂഡല്‍ഹി: യു.എസ്. എംബസിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന് കോവിഡ് 19 ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. "ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥന് കോവിഡ് 19 ബാധിച്ചതായി അറിഞ്ഞു. ഉദ്യോഗസ്ഥന് ശരിയായ ചികിത്സ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ ഇന്ത്യന്‍ അധികൃതരോട് ഞങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്." സ്വാകാര്യത സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിനാല്‍ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിടാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നും എംബസി വക്താവ് അറിയിച്ചു.

എന്നാല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അമേരിക്കന്‍ പൗരനാണോ ഇന്ത്യന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത നല്‍കാന്‍ അധികൃതര്‍ തയ്യാറായിട്ടില്ലെങ്കിലും രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അമേരിക്കക്കാരനാണെന്നാണ് യുഎസ് പത്രങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അബാസഡര്‍ കെന്നത്ത് ജസ്റ്റര്‍ എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് എഴുതിയ കത്തിനെ ഉദ്ധരിച്ചാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ഇന്ത്യന്‍ അധികൃതരുമായി സഹകരിച്ച് കോവിഡ് 19 വ്യാപനം തടയുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികള്‍ ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ യുഎസ് എംബസി തുടരുകയാണ്.

