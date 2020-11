ജയ്പുര്‍: ജോ ബൈഡന്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ വിമര്‍ശവുമായി രാജസ്ഥാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്‌ലോത്. അമേരിക്കയുടെ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഇടപെടരുതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്‍ അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധി മോദിയെ ഉപദേശിച്ചത് വളരെ ശരിയായിരുന്നുവെന്നാണ് യു.എസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം തെളിയിക്കുന്നതെന്ന് ഗെഹ്‌ലോത് പറഞ്ഞു.

അമേരിക്കയിലെ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഇടപെടുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഒഴിവാക്കേണ്ടിയിരുന്നുവെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയ്ശങ്കറിനോടും രാഹുല്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. രാഹുലിന്റെ ഉപദേശത്തിനും കോവിഡ് പ്രതിരോധം സംബന്ധിച്ച നിഗമനങ്ങള്‍ക്കും അന്ന് വലിയ ജനപിന്തുണയാണ് ലഭിച്ചത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയായിരുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോള്‍ തെളിയിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും ഗെഹ്‌ലോത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ട്രംപ് ഈ വര്‍ഷം ആദ്യം ഇന്ത്യയിലെത്തുകയും ഗുജറാത്തില്‍ നടന്ന നമസ്‌തേ ട്രംപ് പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 2019 ല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി അമേരിക്കയിലെത്തി ടെക്‌സാസില്‍ നടന്ന ഹൗഡി മോദി ചടങ്ങിലും സംബന്ധിച്ചിരുന്നു. ഇരുനേതാക്കളുടെയും ജനപ്രീതി വര്‍ധിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ പരിപാടികളെന്ന വിമര്‍ശം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഇത്തരം നീക്കങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കണമെന്ന രാഹുലിന്റെ ഉപദേശം ശരിയായിരുന്നുവെന്ന് തെളിഞ്ഞെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടാണ് ഗെഹ്‌ലോത് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത്.

